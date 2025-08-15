आर्मी अफसर बनकर 20 लड़कियों से लाखों की ठगी, बागपत पुलिस ने आरोपी को बुलंदशहर से पकड़ा

बागपत पुलिस ने एक ऐसे ठग को गिरफ्तार किया है, जो फर्जी आर्मी अफसर बनकर 20 लड़कियों से लाखों रुपये ठग चुका है. आरोपी का नाम कुलदीप उर्फ नवीन सिंह है और वह बुलंदशहर के छतारी इलाके का रहने वाला है.

पुलिस के अनुसार, आरोपी मैट्रीमोनियल वेबसाइटों पर फर्जी प्रोफाइल बनाता था. कभी खुद को कर्नल, तो कभी मेजर बताकर वह लड़कियों से जुड़ता, भरोसा जीतता और फिर इमरजेंसी या जरूरी खर्चे के नाम पर पैसे मंगवाता.

आर्मी अफसर बनकर 20 लड़कियों से लाखों की ठगी

बागपत साइबर सेल को एक लड़की ने शिकायत दी थी कि जीवनसाथी डॉट कॉम पर मिले नवीन ने शादी का वादा किया, भावनाओं में बांधा और अलग-अलग बहानों से 2 लाख रुपये से ज्यादा ठग लिए. रकम मिलते ही उसने सारे नंबर ब्लॉक कर दिए और संपर्क तोड़ दिया.

शिकायत के बाद साइबर सेल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेसिंग और डाटा एनालिसिस के जरिए आरोपी को ढूंढ निकाला. पुलिस ने कुलदीप को गिरफ्तार कर उसके पास से फर्जी आधार और पैन कार्ड, अलग-अलग नामों से बने फेसबुक और मैट्रीमोनियल प्रोफाइल, कई मोबाइल फोन और फर्जी आर्मी आईडी कार्ड बरामद किए हैं.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

इस घटना पर सीओ साइबर सेल अंशु जैन ने बताया कि आरोपी अब तक 20 लड़कियों से इसी तरह फ्रॉड कर चुका है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

