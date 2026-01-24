scorecardresearch
 
ट्रक में भरकर बिहार भेजी जा रही थी प्रतिबंधित कफ सिरप, पुलिस ने इटावा में किया जब्त... 3 गिरफ्तार

यूपी के इटावा में कोडीन युक्त प्रतिबंधित कफ सिरप पकड़ाई है. यह सिरप यहां से बिहार के समस्तीपुर जिले ले जाई जा रही थी. लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने करीब ट्रक समेत 40 हजार बोतलें बरामद जब्त कर ली.

इटावा में कफ सिरप जब्त. (Photo: Representational )
उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के थाना फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र के अंतर्गत गौरपुरा गांव के पास सड़क किनारे खड़ा एक ट्रक पुलिस ने पकड़ा. जिसमें कफ सिरप के 40 हज़ार बोतल भरे हुए थे. जब पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि ट्रक में प्रतिबंधित कफ सिरप लगभग 50 लाख रुपए कीमत की है. जिसे तस्करी करके ले जाया जा रहा है. यह कफ सिरप देहरादून से बिहार के समस्तीपुर में बेची जानी थी.

बताया जाता है कि ट्रक को जबरदस्ती ले जाने के लिए बिहार के रहने वाले तीन लोग अपनी कार से पहुंचे हुए थे, जो ट्रक ड्राइवर पर दबाव भी बना रहे थे. फिलहाल पुलिस ने तत्काल तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया, उनके पास से रुपए भी बरामद किए हैं.

पुलिस विभाग के सीओ सिटी अभय नारायण राय ने बताया कि सूचना पर पुलिस पहुंची तो पता चला कि बिहार से कुछ लोग एक ट्रक कंटेनर को लेने के लिए आए हैं. ये लोग ड्राइवर पर दबाव बना रहे हैं. जिसके बाद उनके बिल और कागजात चेक किया तो पता चला कि यह देहरादून से लोड हुआ था व बिहार के समस्तीपुर जाना था.

आरोपित से पूछताछ में पता चला कि यह प्रतिबंधित कफ सिरप है. इतने बड़े अमाउंट के कफ सिरप होने का कोई लाइसेंस नहीं मिला है. इस नाते से एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है. अब आगे लैब टेस्ट होगा और फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी. 

आपको बता दें कि कोडीन कफ सिरप से मध्य प्रदेश में कई बच्चों की मौत हो गई थी. जिसके बाद इस सिरप को प्रतिबंधित कर दिया गया था. इस सिरप से जुड़ी तस्करी मामले में यूपी से भी कई लोगों की गिरफ्तारी की गई थी. 

