UP: ट्रिपल मर्डर से दहला एटा, घर में खूनी मंजर देख चीख पड़ी मासूम, उजड़ गया पूरा परिवार

एटा के कोतवाली नगर क्षेत्र के नगला प्रेमी मोहल्ले में दिनदहाड़े एक ही परिवार के तीन लोगों की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई. एक महिला गंभीर रूप से घायल है. घटना के समय परिवार का बेटा दुकान पर था. पुलिस ने जांच शुरू कर सीसीटीवी फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है.

एक परिवार के तीन लोगों की हत्या (Photo: Screengrab)
उत्तर प्रदेश के एटा जिले से एक बड़ी और सनसनीखेज घटना सामने आई है. एटा शहर उस समय दहल उठा, जब दिनदहाड़े एक ही परिवार के तीन लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई. इस खौफनाक वारदात से पूरे इलाके में डर और तनाव का माहौल बन गया है. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई.

यह दिल दहला देने वाली घटना थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के नगला प्रेमी मोहल्ले की है. यहां अज्ञात बदमाशों ने गंगा सिंह के परिवार के चार सदस्यों पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया. इस हमले में एक बुजुर्ग और दो महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिनका इलाज जिला मेडिकल कॉलेज में चल रहा है.

दिनदहाड़े एक परिवार के तीन लोगों की हत्या

नए साल की शाम दिल्ली में ट्रिपल मर्डर, ताबड़तोड़ चाकूबाजी में तीन लोगों की मौत

बताया जा रहा है कि घटना के समय परिवार का बेटा, जो मेडिकल स्टोर चलाता है, अपनी दुकान पर मौजूद था. इसी वजह से वह इस हमले का शिकार होने से बच गया. बदमाशों ने घर में मौजूद बुजुर्ग और महिलाओं को निशाना बनाते हुए हमला किया.

घटना का खुलासा उस समय हुआ, जब मृतक का नाती स्कूल से घर वापस लौटा. घर के अंदर का मंजर देखकर मासूम चीख पड़ा. उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी पुलिस को दी. इसके बाद पूरे मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई.

घटना की जानकारी मृतक के बेटे कमल सिंह शाक्य ने दी. सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. मौके पर पुलिस के आला अधिकारी, फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वॉड पहुंची. पूरे इलाके को घेराबंदी कर सील कर दिया गया है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

दिनदहाड़े हुई इस तिहरी हत्या से न सिर्फ नगला प्रेमी मोहल्ला, बल्कि पूरा एटा शहर सहमा हुआ है. लोग सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं. फिलहाल पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घायल महिला का इलाज जारी है.

---- समाप्त ----
