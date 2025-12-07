scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

एटा में शादी की खुशियां मातम में बदली, फायरिंग में दो नाबालिगों की मौत

एटा में एक शादी कार्यक्रम के दौरान फायरिंग ने दो मासूमों की जान ले ली. उमई असदनगर गांव में संगीत और नाच-गाने के बीच अचानक फायरिंग की आवाज गूंजी, जिसमें 12 साल के सुहैल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 17 साल के युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

Advertisement
X
हर्ष फायरिंग में दो लोगों की मौत (Photo: Representational)
हर्ष फायरिंग में दो लोगों की मौत (Photo: Representational)

उत्तर प्रदेश के एटा में शादी की खुशियां मातम में बदल गईं. दरअसल असदनगर गांव में प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन के दौरान अचानक हथियार से गोली चल गई. इस हादसे में दो नाबालिग लड़कों की मौत हो गई. यह घटना शनिवार देर रात हुई, जब कार्यक्रम में तेज संगीत बज रहा था और लोग नाच-गाने में व्यस्त थे.

कैसे हुई दोनों नाबालिगों की मौत

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि समारोह के दौरान अचानक गोलियों की आवाज सुनाई दी. पास में खड़े 12 साल के सुहैल को गोली  लग गई जिससे  वो मौके पर ही गिर गया और उसकी मौत हो गई. वहीं 17 साल का शाहखाद गंभीर रूप से घायल हो गया. 

सम्बंधित ख़बरें

फेरों से पहले दुल्हन ने शादी से किया इनकार. (Photo: Representational)
वरमाला हो चुकी थी, फेरे बाकी थे... सुबह हुई तो दुल्हन को बॉयफ्रेंड के घर छोड़ आए परिजन 
पूछताछ में युवक ने किया हत्याकांड का खुलासा. (Photo: ITG)
गर्लफ्रेंड को इंप्रेस करना था, इसलिए कर दी मां-बेटी की हत्या, आरोपी युवक का कबूलनामा 
कोडीन कफ सिरप मामले में एक और खुलासा. (Photo: Representational )
बाहुबली का करीबी, बड़े चेहरों का विश्वस्त... UP कोडीन कफ सिरप मामले में एक और सिपाही की भूमिका संदिग्ध 
बलिया में स्टाफ नर्स पर कार्रवाई. (Photo: Representational)
फर्जी दस्तावेजों से पाई नौकरी, 10 साल बाद खुला राज... बलिया में स्टाफ नर्स पर एक्शन 
प्रेमिका के घर बेड के अंदर मिला प्रेमी. (Photo: Screengrab)
शादीशुदा प्रेमिका के घर में छिपा था प्रेमी, घरवालों ने खुलवाया बेड तो अंदर बैठा मिला- VIDEO 

आनन-फानन में दोनों को अलीगंज स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने सुहैल को मृत घोषित कर दिया. शाहखाद की हालत गंभीर होने पर उसे उच्च चिकित्सा केंद्र रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया.

मामले की जांच मे ंजुटी पुलिस

घटना की सूचना मिलते ही एडिशनल एसपी श्वेताम्भ पांडे दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया. उन्होंने बताया कि शुरुआती जांच में मामला हर्ष फायरिंग से जुड़ा प्रतीत हो रहा है. हालांकि, सटीक कारण और दोषियों की पुष्टि जांच के बाद ही होगी. कार्यक्रम में मौजूद लोगों से पूछताछ की जा रही है.

Advertisement

पुलिस अधिकारियों ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. वहीं, गांव में इस घटना के बाद शोक और दहशत का माहौल है. मृतक बच्चों के परिवारों का रो-रोकर बुरा हाल है. पुलिस ने कहा है कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा.

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement