एटा में शादी की खुशियां मातम में बदली, फायरिंग में दो नाबालिगों की मौत

उत्तर प्रदेश के एटा में शादी की खुशियां मातम में बदल गईं. दरअसल असदनगर गांव में प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन के दौरान अचानक हथियार से गोली चल गई. इस हादसे में दो नाबालिग लड़कों की मौत हो गई. यह घटना शनिवार देर रात हुई, जब कार्यक्रम में तेज संगीत बज रहा था और लोग नाच-गाने में व्यस्त थे.

कैसे हुई दोनों नाबालिगों की मौत

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि समारोह के दौरान अचानक गोलियों की आवाज सुनाई दी. पास में खड़े 12 साल के सुहैल को गोली लग गई जिससे वो मौके पर ही गिर गया और उसकी मौत हो गई. वहीं 17 साल का शाहखाद गंभीर रूप से घायल हो गया.

आनन-फानन में दोनों को अलीगंज स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने सुहैल को मृत घोषित कर दिया. शाहखाद की हालत गंभीर होने पर उसे उच्च चिकित्सा केंद्र रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया.

मामले की जांच मे ंजुटी पुलिस

घटना की सूचना मिलते ही एडिशनल एसपी श्वेताम्भ पांडे दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया. उन्होंने बताया कि शुरुआती जांच में मामला हर्ष फायरिंग से जुड़ा प्रतीत हो रहा है. हालांकि, सटीक कारण और दोषियों की पुष्टि जांच के बाद ही होगी. कार्यक्रम में मौजूद लोगों से पूछताछ की जा रही है.

पुलिस अधिकारियों ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. वहीं, गांव में इस घटना के बाद शोक और दहशत का माहौल है. मृतक बच्चों के परिवारों का रो-रोकर बुरा हाल है. पुलिस ने कहा है कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा.

