देवरिया: उधर दुबई कमाने गया पति, इधर मुंहबोले भांजे से इश्क लड़ा बैठी पत्नी, मासूम बेटी को छोड़ घर से भागी

उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले की एक महिला अपने तीन साल की बच्ची को छोड़कर मुंहबोले भांजे (प्रेमी) के साथ भाग निकली. पति दुबई में रहकर परिवार का भरण-पोषण कर रहा था. घर वालों ने दोनों को पहले आपत्तिजनक हालत में पकड़कर समझाने की कोशिश की थी और पति ने भी फोन पर मिन्नतें की थीं. लेकिन दोनों पर इश्क का जूनून सवार था, ऐसे में आखिरकार वो घर से भाग गए.

जानकारी मिलने पर पति दुबई से घर लौटा और बनकटा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. आरोपी युवक पति के चचेरे भाई का साला है और वह भी शादीशुदा है. पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. घटना बनकटा थाना क्षेत्र के एक गांव में 24 दिसंबर की रात हुई थी. सूचना पाकर 29 दिसंबर को महिला का पति सऊदी से गांव लौटा था.

10 लाख के जेवर और कैश लेकर हुई फरार

पीड़ित पति का आरोप है कि उसकी पत्नी घर से भागते समय अपने साथ करीब 10 लाख रुपये की ज्वेलरी और नकदी भी लेकर गई है. 38 वर्षीय युवक की शादी 5 साल पहले हुई थी. वह कमाने के लिए बाहर गया था, ताकि पत्नी और बच्ची का भविष्य संवार सके. लेकिन पत्नी अपने से दो साल छोटे युवक के प्यार में इस कदर पागल हुई कि उसने लोक-लाज और समाज की परवाह छोड़ दी.

इंस्टाग्राम पर शादी की तस्वीरें कीं पोस्ट

चर्चा है कि भागने के बाद दोनों ने शादी कर ली है और इसकी तस्वीरें इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट की हैं. आरोपी युवक बचपन से यहीं रहता था और उसका भी एक बच्चा है. बनकटा थाना प्रभारी विशाल उपाध्याय के अनुसार, पुलिस मामले की छानबीन कर रही है. घर वालों के काफी समझाने के बाद भी महिला का प्यार परवान चढ़ता रहा और अंततः उसने अपने परिवार और बच्ची का साथ छोड़ दिया.

