UP: देवरिया की जेल में बंद पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर की बिगड़ी तबीयत, गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर

उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में जेल में बंद पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की मंगलवार देर रात अचानक तबीयत बिगड़ गई. उन्हें आनन-फानन में महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया. अमिताभ ठाकुर ने सीने में दर्द की शिकायत की थी, जिसके बाद उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया.

पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है. डॉक्टरों की देखरेख में रखकर आगे की जांच और उपचार जारी है. बता दें कि मंगलवार को सीजेएम कोर्ट ने सुनवाई की थी और उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. वहीं, रिमांड से जुड़ी चर्चा भी हुई थी, जिसका फैसला 7 जनवरी को आने वाला है.

अमिताभ ठाकुर पर आरोप है कि उन्होंने साल 1999 में देवरिया जिले में अपने कार्यकाल के दौरान अपनी पत्नी नूतन ठाकुर के नाम पर इंडस्ट्रियल एरिया में भूमि आवंटित कराई. आरोप है कि इस प्रक्रिया में उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया और कूटरचित दस्तावेजों के सहारे प्लॉट को खरीदा गया.

इस पूरे मामले में कई साल बाद एक समाजसेवी की तहरीर पर देवरिया कोतवाली में केस दर्ज किया गया. इसके बाद अमिताभ ठाकुर को 9-10 दिसंबर की रात शाहजहांपुर जिले से ट्रेन से अरेस्ट कर लिया गया था. इसके बाद उन्हें देवरिया कोर्ट में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया था. इस मामले में अमिताभ ठाकुर की पत्नी नूतन ठाकुर भी आरोपी हैं. मामले की सुनवाई अब तक जारी है और अदालत ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए अगले फैसले के लिए 7 जनवरी की तारीख तय की है.

