UP: नशे में धुत पोकलैंड चालक का तांडव, सड़क पर आधा दर्जन कारों को रौंदा- VIDEO

देवरिया के व्यस्त सी.सी. रोड पर हुए इस तांडव में आधा दर्जन से अधिक चार पहिया वाहन मलबे में तब्दील हो गए, जबकि कई बाइक भी इसकी चपेट में आ गईं. सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद पोकलैंड चालक को हिरासत में लिया.

पूरी घटना पास में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई (Photo- Screengrab/ITG)
उत्तर प्रदेश के देवरिया शहर में मंगलवार की रात उस समय चीख-पुकार और भगदड़ मच गई, जब एक बेकाबू पोकलैंड (Excavator) मशीन ने सड़क पर खड़ी गाड़ियों को खिलौनों की तरह रौंदना शुरू कर दिया. शहर के व्यस्त सी.सी. रोड पर हुए इस तांडव में आधा दर्जन से अधिक चार पहिया वाहन मलबे में तब्दील हो गए, जबकि कई बाइक भी इसकी चपेट में आ गईं. गनीमत रही कि इस बड़े हादसे में किसी की जान नहीं गई.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, पोकलैंड का चालक इस कदर नशे में था कि उसे सामने आ रही गाड़ियों और चिल्लाते लोगों की कोई परवाह नहीं थी. स्थानीय निवासी नसीम लारी ने बताया कि वे हनुमान मंदिर से लौट रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक पोकलैंड चालक अपनी मशीन का 'सूंड़' (Hydraulic Arm) इधर-उधर घुमाते हुए गाड़ियों को रगड़ रहा है.

लारी ने बताया, "ड्राइवर बहुत ज्यादा नशे में था. उसने एक क्रेटा कार को बुरी तरह कुचल दिया. हमने आनन-फानन में कार के दूसरे दरवाजे से उसमें सवार लोगों को बाहर निकाला, वरना उनकी जान जा सकती थी. वह रुकने के बजाय और तेजी से भागने की कोशिश कर रहा था."

बाल-बाल बचीं कई जानें

एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी पप्पू सिंह ने बताया कि वे भट्टाचार्य क्लिनिक के पास बैठे थे, तभी बेकाबू मशीन उनकी ओर आने लगी. जब उन्होंने चालक को मशीन किनारे लगाने को कहा, तो उसने रफ्तार और बढ़ा दी. सड़क पर मौजूद लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे. मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि मशीन की चपेट में आने से गाड़ियां कबाड़ में तब्दील हो गई हैं.

चालक पुलिस की गिरफ्त में

सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद पोकलैंड चालक को हिरासत में लिया. पुलिस के मुताबिक, चालक अत्यधिक नशे की हालत में था और मेडिकल परीक्षण के बाद उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है. पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाकर यातायात सामान्य कराया.

