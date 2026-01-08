scorecardresearch
 
इटावा: दलित समाज की कथा में दबंगों का तांडव, आंबेडकर की मूर्ति तोड़ी, माइक-स्पीकर भी तोड़ डाला; ऑपरेटर को पीटा

इटावा के ऊसराहार में दलित समाज द्वारा आयोजित 'भागवत कथा' के दौरान दबंगों ने जमकर उत्पात मचाया. आरोपियों ने डॉ. भीमराव अंबेडकर की मूर्ति खंडित की और विरोध करने पर साउंड ऑपरेटर के साथ मारपीट की. पुलिस ने इस मामले में नामजद आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया है.

इटावा में दलितों के कार्यक्रम में दबंगों ने मचाया उत्पात (Photo- Screengrab)
उत्तर प्रदेश के इटावा में दबंगों ने दलित समाज द्वारा आयोजित 'भागवत कथा' कार्यक्रम में तोड़फोड़ और मारपीट को अंजाम दिया. रामू, भूरे और संजीव यादव समेत अन्य आरोपियों ने मंच पर रखी डॉ. भीमराव आंबेडकर की मूर्ति को तोड़कर फेंक दिया और साउंड सिस्टम को नुकसान पहुंचाया. दबंगों ने विरोध करने पर साउंड ऑपरेटर राहुल की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे वह घायल हो गया. 

यह विवाद मंच पर बैठने और साउंड बजाने की बात को लेकर शुरू हुआ था, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पूरा मामला 6 जनवरी की रात 8:00 बजे थाना ऊसराहार अंतर्गत ग्राम भोराजपुर में हुआ था. 

ग्रामीणों के अनुसार, भागवत मंच पर देवी-देवताओं के साथ बाबा साहेब की मूर्ति और पोस्टर लगाए गए थे. हमलावरों ने वहां पहुंचते ही तांडव शुरू कर दिया. दबंगों ने न केवल धार्मिक आयोजन में खलल डाला, बल्कि आंबेडकर की मूर्ति को फेंक दिया. मौके पर मौजूद लोगों ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जिसमें आरोपी साफ तौर पर धमकी देते नजर आ रहे हैं. घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बन गया, जिसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई.

पुलिस की कार्रवाई और गिरफ्तारी

क्षेत्राधिकारी राम दबन मौर्य ने बताया कि सांस्कृतिक भजन कार्यक्रम के दौरान हुई इस मारपीट के मामले में समुचित धाराओं के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है. पुलिस ने रामू यादव, भूरे यादव, संजीव यादव और अन्य के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं और एससी-एसटी एक्ट के तहत कार्रवाई की है. पुलिस ने एफआईआर में नामित एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है. फिलहाल गांव में शांति व्यवस्था कायम है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है.

गौरतलब है इससे पहले इटावा में यादव कथावाचकों के साथ बदसलूकी हो चुकी है. मामले पर जमकर विवाद हुआ था. सियासत भी खूब देखते को मिली थी. सपा और बीजेपी आमने-सामने आ गए थे. 

