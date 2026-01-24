scorecardresearch
 
युवराज की याद में शोकसभा, सांसद के सामने पिता का भावुक बयान- किसी और के साथ ऐसा...

ग्रेटर नोएडा में दिवंगत इंजीनियर युवराज मेहता की शोक सभा में सैकड़ों लोगों ने श्रद्धांजलि दी. पिता राजकुमार मेहता भावुक दिखे और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की. वहीं सेक्टर-150 हादसे से जुड़े दो नए वीडियो सामने आए, जिनमें रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी के आरोप लगाए गए हैं. वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन पर सवाल उठे हैं. मामले में गठित एसआईटी की जांच लगभग पूरी हो चुकी है.

युवराज मेहता की याद में शोकसभा का आयोजन किया गया. (Photo: ITG)
ग्रेटर नोएडा में शनिवार को दिवंगत युवराज मेहता की शोक सभा का आयोजन किया गया. इस शोक सभा का आयोजन युवराज के पिता राजकुमार मेहता की ओर से किया गया, जिसमें सोसाइटी के सैकड़ों लोग शामिल हुए और युवराज को श्रद्धांजलि अर्पित की. युवराज की मौत एक हादसे में गाड़ी समेत पानी में डूबने से हुई थी. इस दर्दनाक घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल बना हुआ है.

भावुक दिखे युवराज के पिता
शोक सभा के दौरान युवराज के पिता राजकुमार मेहता काफी भावुक नजर आए. उन्होंने कहा कि युवराज के साथ जो हुआ, वैसी घटना किसी और परिवार के साथ दोबारा न हो, इसके लिए जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए.

मीडिया और सरकार का जताया आभार
मीडिया से बातचीत करते हुए राजकुमार मेहता ने सभी मीडिया संस्थानों का धन्यवाद किया और सहयोग के लिए आभार जताया. इसके साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार का भी धन्यवाद किया. उन्होंने मांग की कि इस हादसे में जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनके खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए.

मोनिंदर की सराहना
राजकुमार मेहता ने मोनिंदर का भी आभार व्यक्त किया, जिन्होंने युवराज की जान बचाने की कोशिश में नाले में छलांग लगाई थी. अंत में युवराज के पिता ने यह भी कहा कि उनके बयान को किसी अन्य बयान के साथ जोड़कर इस्तेमाल न किया जाए.

रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर उठे गंभीर सवाल
ग्रेटर नोएडा के सेक्टर-150 में इंजीनियर युवराज की मौत के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है. घटना से जुड़े दो नए वीडियो सामने आए हैं, जिनमें रेस्क्यू ऑपरेशन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए जा रहे हैं. बताया जा रहा है कि ये वीडियो उस वक्त के हैं, जब गाड़ी के साथ पानी में फंसे युवराज ने बोलना बंद कर दिया था.

घटना के वक्त का बताया जा रहा वीडियो
वीडियो बनाने वाले व्यक्ति का कहना है कि वह रात 12 बजे से घटनास्थल पर मौजूद था. उसके मुताबिक, कार के पानी में गिरने की जानकारी रात करीब 11:45 बजे मिली थी. वीडियो में वह मौके पर मौजूद फायर विभाग, पुलिस, एंबुलेंस और अन्य संसाधनों को दिखाते हुए पूरे घटनाक्रम का जिक्र करता है.

रेस्क्यू में देरी पर सवाल
वीडियो में रेस्क्यू ऑपरेशन में हुई देरी और तैयारियों को लेकर सवाल उठाए गए हैं. साथ ही रेस्क्यू के दौरान की नई तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिनमें घटनास्थल की स्थिति और राहत कार्य की झलक दिखाई देती है. इन दोनों वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रशासन के रेस्क्यू ऑपरेशन पर सवाल खड़े हो रहे हैं.

‘प्रशासन अपनी फॉर्मेलिटी कर रहा है’
वीडियो रिकॉर्ड कर रहा व्यक्ति कहता है, “यहां प्रशासन है, एंबुलेंस है, पुलिस है, लेकिन लड़का डूब चुका है. वह हमारे सामने तड़प-तड़पकर डूबा और उसे बचाया नहीं जा सका. करीब 11:45 बजे गाड़ी गिरी थी. मैं 12 बजे यहां पहुंचा तो सिर्फ पुलिस की गाड़ी थी. प्रशासन यहां अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा है. अब वह डूब चुका है.”

एसआईटी जांच लगभग पूरी
इस पूरे मामले में गठित एसआईटी की जांच लगभग पूरी हो चुकी है. एसआईटी ने घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की है और संबंधित विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों के बयान दर्ज किए गए हैं. शुक्रवार को करीब दोपहर 2 बजे एसआईटी नोएडा अथॉरिटी के दफ्तर पहुंची.

