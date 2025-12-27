scorecardresearch
 
CM योगी ने लॉन्च किया 'YAKSH' ऐप, माफिया और अपराधियों की पूरी जानकारी अब सिर्फ एक क्लिक पर

लखनऊ में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने YAKSH ऐप लॉन्च किया. यह एआई और बिग डेटा आधारित पुलिसिंग टूल माफिया, अपराधियों और संवेदनशील इलाकों की पूरी जानकारी एक क्लिक में देगा. ऐप में रियल-टाइम अलर्ट, AI फेस रिकग्निशन, CrimeGPT और गैंग एनालिसिस जैसी सुविधाएं हैं.

एक क्लिक में पूरी जानकारी.(Photo: Screengrab)
उत्तर प्रदेश के लखनऊ में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सम्मेलन के मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को यक्ष (YAKSH) ऐप का औपचारिक लॉन्च किया. यह ऐप एआई और बिग डेटा एनालिसिस से तैयार किया गया है और आधुनिक पुलिसिंग का अत्याधुनिक उपकरण माना जा रहा है. अब पुलिस अधिकारी एक क्लिक में माफिया और अपराधियों की पूरी जानकारी देख सकेंगे.

जानकारी के मुताबिक, यक्ष ऐप में संवेदनशील इलाकों की जानकारी पहले से दर्ज रहेगी, जहां पत्थरबाजी या अन्य घटनाओं की संभावना होती है. रियल-टाइम अलर्ट, AI फेस रिकग्निशन, वॉइस सर्च, CrimeGPT और गैंग एनालिसिस जैसी सुविधाओं से अधिकारी किसी भी समय अपराध की स्थिति पर नजर रख सकेंगे.

यह भी पढ़ें: लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल से गमलों की लूट, आखिर क्यों सरकारी सामान की चोरी से बाज नहीं आते लोग?

गैंग और अपराध नेटवर्क का पूरा डेटा

इस ऐप के जरिए अधिकारी एकीकृत प्लेटफॉर्म पर गैंग, अपराध नेटवर्क, इतिहास शीटर और गतिविधियों की पूरी जानकारी पा सकते हैं. इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज होगी और अपराध पर नियंत्रण अधिक सटीकता से संभव होगा.

देखें वीडियो...

प्रभाव और भविष्य की तैयारी

YAKSH ऐप पुलिस को रिस्पॉन्स टाइम कम करने और अपराध नियंत्रण में मदद करेगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह ऐप अपराधियों के खिलाफ लगातार तैयारी और पुलिसिंग में नई क्रांति लाएगा.

