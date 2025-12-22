scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'देश में दो नमूने, एक यूपी में और दूसरा...', CM योगी के ऐसा कहते ही भड़क गई सपा, जमकर हुआ हंगामा

उत्तर प्रदेश विधानसभा में कफ सिरप के मुद्दे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया. उन्होंने सपा पर झूठ बुलवाने का आरोप लगाते हुए साफ किया कि कोडीन सिरप से यूपी में कोई मौत नहीं हुई है. सीएम ने तंज कसते हुए कहा कि बड़े आरोपियों को सपा शासन में ही लाइसेंस मिले थे.

Advertisement
X
यूपी विधानसभा में सीएम योगी (Photo- PTI)
यूपी विधानसभा में सीएम योगी (Photo- PTI)

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान कोडीन युक्त कफ सिरप के मुद्दे पर विपक्षी दल समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला. सदन में बोलते हुए सीएम ने स्पष्ट किया कि कोडीन सिरप के कारण प्रदेश में एक भी मौत दर्ज नहीं हुई है और इस मामले में होने वाली मौतें तमिलनाडु में निर्मित सिरप के कारण अन्य राज्यों में हुई हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि एसटीएफ द्वारा पकड़े गए बड़े होलसेलरों को सपा सरकार के दौरान लाइसेंस दिए गए थे. सपा विधायक अतुल प्रधान द्वारा उठाए गए सवालों और उपमुख्यमंत्री के साथ आरोपी की फोटो दिखाने पर सीएम ने इसे 'चोर की दाढ़ी में तिनका' करार दिया.

'बबुआ' पर कसा तंज और विदेश यात्रा का जिक्र

सदन में चर्चा के दौरान सीएम योगी ने दिल्ली और यूपी के नेताओं की तुलना करते हुए कहा कि देश में दो 'नमूने' हैं, जिनमें से एक यहां बैठते हैं. उन्होंने नेता प्रतिपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि यहां वाले 'बबुआ' भी जल्द ही इंग्लैंड की सैर सपाटे पर चले जाएंगे. सीएम ने कहा कि जब भी देश में किसी गंभीर मुद्दे पर चर्चा होती है, तो कुछ लोग तुरंत विदेश भाग जाते हैं. सीएम के इस तीखे हमले के बाद सपा ने सदन से वॉक आउट कर दिया.

सम्बंधित ख़बरें

Winter session of up legislative assembly begins with key agenda
UP विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू, किन मुद्दों पर चर्चा?
CM Yogi Innaugurates Gorakhnath Overbridge in Gorakhpur
गोरखपुर में CM योगी के सुरक्षा घेरे में घुसी गाय... कार के पास तक पहुंची, सुपरवाइजर सस्पेंड
बीजेपी के लखनऊ दफ्तर में नड्डा संग वरिष्ठ नेताओं की बैठक (Photo: Social Media)
SIR से लेकर संगठनात्मक मजबूती... लखनऊ में BJP की अहम बैठक, नड्डा और CM योगी भी रहे मौजूद
कफ सिरप कांड पर CM योगी और अखिलेश यादव में वार-पलटवार, देखे शंखनाद
उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ. (File Photo: ITG)
UP: लेखपाल भर्ती में आरक्षण को लेकर बड़ा अपडेट, लाखों अभ्यर्थियों को होगा फायदा

यूपी में केवल स्टॉकिस्ट, निर्माण अन्य राज्यों में

दवाइयों की गुणवत्ता पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोडीन सिरप का निर्माण उत्तर प्रदेश में नहीं होता, यहां केवल इसके स्टॉकिस्ट और होलसेलर मौजूद हैं. उन्होंने बताया कि नकली दवाइयों के खिलाफ एफएसडीए (FSDA) लगातार छापेमारी कर रहा है. सीएम ने नेता प्रतिपक्ष से कहा कि इस उम्र में तो उन्हें सच बोलना चाहिए, लेकिन सपा के लोग उनसे अभी भी झूठ बुलवा रहे हैं.

Advertisement

नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे का बयान  

यूपी विधानसभा में 'नमूना' शब्द पर तीखी बहस हुई. नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने सीएम योगी के बयान पर आपत्ति जताते हुए पूछा कि वह नेताओं के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं. इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि सीएम ने किसी का नाम नहीं लिया है. वहीं, सुरेश खन्ना ने बचाव करते हुए कहा कि विपक्ष मामले को गुमराह कर रहा है और सीएम ने बिना नाम लिए अपनी बात रखी है.

सपा विधायक ने उठाए थे सवाल

इससे पहले सपा विधायक अतुल प्रधान ने सदन में कोडीन का मुद्दा प्रमुखता से उठाया था. उन्होंने सरकार से सवाल किया कि इस मामले में 'बुलडोजर' कहां सो गया है. प्रधान ने आरोपी की एक तस्वीर उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के साथ सदन में दिखाई, जिसके बाद सदन का माहौल काफी गरमा गया. सीएम योगी ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए विपक्षी गठबंधन की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए.

'बुलडोजर एक्शन भी होगा, तब विपक्ष शोर न मचाए'

यूपी विधानसभा में बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि इस केस की गहराई में जाने पर सपा से जुड़े लोग सामने आ रहे हैं. उन्होंने खुलासा किया कि लोहिया वाहिनी के पदाधिकारी के अकाउंट से अवैध ट्रांजैक्शन हुआ है, जिसकी जांच एसटीएफ कर रही है. सीएम ने चेतावनी दी कि दोषियों पर बुलडोजर एक्शन भी होगा, तब विपक्ष शोर न मचाए.  उन्होंने बताया कि इस सिरप की अवैध सप्लाई उन क्षेत्रों में की गई जहां नशा निषेध है. सरकार अब तक 79 केस दर्ज कर 78 गिरफ्तारियां कर चुकी है और 134 फर्मों पर छापेमारी हुई है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आज का राशिफल
    T20 World Cup 2026
    IPL
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement