22 साल की उम्र और 300 के पार BP! ऑनलाइन गेम की लत ने ली कैफ की जान या छिपी थी कोई और वजह?

Uttar Pradesh News: मेरठ के देहली गेट थाना क्षेत्र के खेरनगर इलाके में ऑनलाइन गेम खेलते समय एक 22 वर्षीय युवक की तबीयत अचानक बिगड़ गई. युवक को ब्रेन हैमरेज हुआ था, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया. इलाज के दौरान दिल्ली में उसकी मौत हो गई.

मृतक की पहचान मोहम्मद कैफ के रूप में हुई है. बताया गया कि वह घर पर दोनों कानों में हेडफोन लगाकर मोबाइल पर गेम खेल रहा था. इसी दौरान अचानक वह बेहोश होकर गिर पड़ा. परिजनों ने तुरंत उसे नजदीकी निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां हालत गंभीर होने पर उसे दिल्ली रेफर कर दिया गया.

घटना 5 फरवरी की रात की बताई जा रही है जब एकाएक रात के समय गेम खेलते समय कैफ बेहोश होकर गिर पड़ा. उसको तुरंत ही मेरठ के अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां से उसे दिल्ली रेफर कर दिया गया. लेकिन इलाज के दौरान 8 फरवरी को उसकी मौत हो गई. बताया जा रहा है कि कैफ की ब्लड प्रेशर बढ़ने से दिमाग की नस फट गई थी. उसका बीपी 300 से भी ऊपर था.

हालांकि, मृतक के पिता फारूक ने बताया कि कैफ लंबे समय से हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से पीड़ित था. करीब दस साल पहले भी उसे बीपी बढ़ने की शिकायत हुई थी और उसका इलाज चल रहा था. डॉक्टर ने रोज गोली खाने की दे रखी थी लेकिन वह लापरवाही करता था और काफी समय से दवाई नहीं खा रहा था.

परिवारवालों के मुताबिक, कैफ को सोशल मीडिया के लिए रील बनाने का भी शौक था. घटना की सूचना मिलने के बाद इलाके में शोक की लहर फैल गई. परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है. स्थानीय लोगों ने भी इस घटना पर गहरा दुख जताया है.

