'संगीत सोम को जल्द ही जहन्नुम पहुंचा देंगे', BJP नेता को बांग्लादेश से मिली धमकी, यूपी पुलिस अलर्ट

मेरठ के पूर्व भाजपा विधायक संगीत सोम को बांग्लादेशी नंबर से जान से मारने की धमकी मिली है. आरोपी ने उनके सचिव को फोन कर सोम के परिवार और भारतीय समाचार चैनलों को बम से उड़ाने की चेतावनी दी. पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

मेरठ के पूर्व भाजपा विधायक संगीत सोम (File Photo)
यूपी बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और मेरठ की सरधना सीट से विधायक रहे संगीत सिंह सोम को जान से मारने की धमकी मिली है. बांग्लादेश से उन्हें धमकी भरे कॉल और मैसेज आ रहे हैं. इसकी शिकायत उन्होंने पुलिस से की है. पुलिस अब मामले की जांच-पड़ताल कर रही है. वहीं, सोम ने कहा है कि वे सनातनियों के हक की बात करते रहेंगे, इन धमकियों से डरने वाले नहीं हैं.

'संगीत सोम को जहन्नुम पहुंचा देंगे'

बीजेपी नेता संगीत सोम की ओर से बताया गया कि उन्होंने पुलिस को जांच के लिए मोबाइल नंबर भेज दिया है. ये नंबर बांग्लादेश का है. सरधना थाने में दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, 5 जनवरी की सुबह उनके सचिव चंद्रशेखर सिंह के नंबर पर कॉल आया, कॉल करने वाले ने भद्दी-भद्दी गालियां देते हुए विधायक को जान से मारने की धमकी दी. कॉलर ने कहा कि जल्द ही संगीत सोम को जहन्नुम पहुंचा देंगे. उसने बम से उड़ाने की बात भी कही. 

फोन करने वाले ने खुद को बांग्लादेशी बताया और सोम समेत उनके पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी. आरोपी ने न केवल नेता को 'जहन्नुम' पहुंचाने की बात कही, बल्कि भारत के समाचार चैनलों को भी बम से उड़ाने की चेतावनी दी. फोन पर गाली-गलौज करते हुए आरोपी ने कहा कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता.

पुलिस जांच में जुटी 

फिलहाल, पूर्व विधायक संगीत सोम के निजी सचिव ने मेरठ के सरधना थाने में मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई है. संगीत सोम ने पुष्टि की है कि सचिव के माध्यम से पुलिस को सूचना दे दी गई है. अनजान नंबर और कॉल करने वाले की लोकेशन के आधार पर पुलिस इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है. धमकी के बाद समर्थकों में आक्रोश है और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं.

गौरतलब है कि संगीत सोम ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद की थी. साथ ही शाहरुख खान के खिलाफ भी बयान दिया था. उनके बयान से सियासी तूफान मचा हुआ है. 

शिवसेना प्रवक्ता को भी मिली धमकी 

उधर, शिवसेना (यूबीटी) के प्रवक्ता ने कहा कि उन्हें भी धमकियां मिली हैं. बकौल दुबे- मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र सरकार और देश के लोग इस बात पर गौर करें कि अच्छे फैसले पर हमें धमकिया मिल रही हैं , गालियां मिल रही हैं क्योंकि हमने इस मुद्दे को जनता के सामने रखा कि बांग्लादेश के किसी भी खिलाड़ी को भारत में प्रवेश ना दिया जाए और उनके साथ क्रिकेट ना खेला जाए. भारतीयों की संवेदना को बीसीसीआई ने समझा लेकिन बांग्लादेश के लोगों को बुरा लग रहा है और मुझे और मेरे देश को गालियां दी जा रही हैं. ऐसी मानसिकता वालों के खिलाफ एक्शन हो.

