बुर्का पहनकर घरों में ताका-झांकी कर रहा था युवक, जूते से खुली पोल... लोगों ने पकड़कर पीटा- VIDEO

बिजनौर में एक युवक बुर्का पहनकर घरों में ताका-झांकी कर रहा था. हालांकि बुर्के पर वह जूता पहने हुए था. इस पर लोगों को शक हुआ तो उससे पूछताछ की. लेकिन वह बुर्का पहनने का सही कारण नहीं बता सका.

बिजनौर में बुर्का पहनकर घूम रहा था युवक. (Photo: Screengrab)
उत्तर प्रदेश के बिजनौर शहर से एक अजीब मामला सामने आया है. यहां एक युवक बुर्का पहनकर लोगों के घरों में ताका-झांकी कर रहा था. लोगों को लगा कि वह कोई चोर है. जिसके बाद लोगों ने उसे पकड़ लिया और बुर्का पहनने का कारण पूछा. लेकिन वह कुछ बता नहीं सका. इस पर भीड़ ने उसकी पिटाई कर दी. इस दौरान वह भीड़ को चकमा देकर भाग गया. जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है.  

जूते से खुली पोल

जानकारी के अनुसार रविवार शाम बिजनौर शहर के मोहल्ला काजीपाड़ा में इमली वाली मस्जिद के पास एक युवक बुर्का पहनकर घूम रहा था. लेकिन उसने नीचे जूते पहने हुए थे. इसी को देखकर लोगों को शक हुआ तो उसे रोक लिया और जब उससे पूछताछ की और उसका बुर्का हटाकर देखा तो वह लड़का निकला. इसके बाद वहां भारी भीड़ इकट्ठा हो गई और लोगों ने उसकी पिटाई भी कर दी. लेकिन इसी बीच वह भीड़ को चकमा देकर फरार हो गया.

यह भी पढ़ें: UP: चाप लाने में हुई देरी तो गुस्साए युवकों ने लात-घूंसों से कर दी स्टाफ की पिटाई

स्थानीय लोगों ने बताया कि युवक बुर्का पहनकर घूम रहा था. साथ ही आसपास के मकान में ताका-झांकी भी कर रहा था. इससे लोगों को लगा कि शायद वह कोई चोर है या किसी से मिलने आया है. जिसके बाद लोगों ने उसे पकड़कर लिया और काफी पूछताछ भी की.

भीड़ में मौका पाकर भागा आरोपी 

पूछताछ के दौरान पहले तो वह भीड़ को गुमराह करता रहा और बताता रहा कि वह किसी से मिलने आया था. लेकिन किससे मिलने आया था, वह यह नहीं बता सका. इस दौरान कुछ लोगों ने उसकी हल्की पिटाई भी की. जिसपर आरोपी हाथ जोड़कर छोड़ने की गुहार लगाने लगा. इसी बीच भीड़ में मौका पाकर वह भाग निकला.

लोगों ने उसका काफी पीछा किया लेकिन वह गलियों के अंदर जाकर गायब हो गया. इस दौरान लोगों ने उसका बुर्का जरूर छीन लिया था. फिलहाल अब इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो के आधार पर पुलिस भी उसकी तलाश कर रही है. 

