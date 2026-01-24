ट्यूशन पढ़ाने आता था टीचर, मोहल्ले के बच्चों की पहले कर दी छुट्टी, फिर दसवीं की छात्रा से किया रेप का प्रयास

यूपी के बिजनौर से शर्मनाक मामला सामने आया है. यहां दसवीं क्लास में पढ़ने वाली 16 साल की छात्रा के साथ ट्यूशन टीचर ने रेप का प्रयास किया. इस दौरान छात्रा ने शोर मचा दिया. आवाज सुनते ही छात्रा की बड़ी बहन मौके पर आ गई, जिसके बाद आरोपी टीचर मौके से भाग निकला. फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

और पढ़ें

परिजनों के अनुसार, स्कूल से लौटने के बाद आरोपी टीचर नियमित रूप से छात्रा के घर ट्यूशन पढ़ाने आता था. आमतौर पर गांव के अन्य बच्चे भी साथ में पढ़ते थे. आरोप है कि ट्यूशन के बाद आरोपी ने अन्य बच्चों को घर भेज दिया और छात्रा को अकेले रोक लिया.

इसके बाद उसने दरवाजा बंद कर अश्लील हरकतें शुरू कर दीं और रेप का प्रयास किया. टीचर की हरकत का विरोध करते हुए छात्रा ने जोर-जोर से शोर मचाया. चीख-पुकार सुनकर उसकी बड़ी बहन तुरंत कमरे में पहुंची और छोटी बहन को आरोपी के चंगुल से बचा लिया.

यह भी पढ़ें: दिल्ली में दरिंदगी... गुलाब बेचने वाली 11 साल की मासूम से रेप, 300 CCTV की मदद से आरोपी गिरफ्तार

इस दौरान आरोपी टीचर ने दोनों बहनों को धक्का दिया और मौके से फरार हो गया. घटना के बाद परिवार सदमे में है. इसके बाद परिजन तत्काल पीड़ित छात्रा को लेकर थाने पहुंचे और मामले की शिकायत दर्ज कराई.

Advertisement

छात्रा के पिता की तहरीर पर थाना शिवालाकलां पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की है. पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की. थाना शिवालाकलां पुलिस ने कहा कि वांछित आरोपी सुनील कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.

---- समाप्त ----