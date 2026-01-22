दिल्ली में दरिंदगी... गुलाब बेचने वाली 11 साल की मासूम से रेप, 300 CCTV की मदद से आरोपी गिरफ्तार

मध्य दिल्ली के प्रसाद नगर इलाके से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. यहां ट्रैफिक सिग्नल पर गुलाब बेचने वाली एक 11 वर्षीय मासूम बच्ची को अगवा कर जंगल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए करीब 300 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के बाद आरोपी ई-रिक्शा चालक को गिरफ्तार कर लिया है.

यह खौफनाक वारदात 11 जनवरी की है. पीड़ित बच्ची प्रसाद नगर इलाके में एक रेड लाइट पर गुलाब बेच रही थी. पुलिस के अनुसार, करीब 40 वर्षीय आरोपी दुर्गेश ने यात्रियों को छोड़ने के बाद अपना ई-रिक्शा बच्ची के पास रोका. जब बच्ची फूल बेचने उसके पास आई, तो आरोपी ने उसे झांसा दिया कि वह उसके सारे गुलाब बिकवा देगा. मासूम उसकी बातों में आ गई और रिक्शा में बैठ गई.

जंगल में ले जाकर की दरिंदगी

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक आरोपी बच्ची को प्रोफेसर रामनाथ विज मार्ग के पास स्थित सुनसान जंगल में ले गया, जहां उसने मासूम के साथ बलात्कार किया. वारदात के बाद बच्ची अचेत हो गई और खून से लथपथ हालत में वहीं पड़ी रही. पुलिस ने बताया कि आरोपी उसे मरा हुआ समझकर मौके से फरार हो गया. होश में आने के बाद बच्ची किसी तरह अपने घर पहुंची, जिसके बाद बदहवास परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया और पुलिस को सूचना दी.

300 कैमरों ने खोला राज

जांच की शुरुआत में बच्ची गहरे सदमे में थी, जिससे पुलिस को घटना की कड़ियों को जोड़ने में काफी चुनौती का सामना करना पड़ा. पुलिस ने बच्ची के लापता होने वाले स्थान से लेकर जंगल तक के करीब 15 रास्तों पर लगे 300 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का विश्लेषण किया. एक फुटेज में बच्ची ई-रिक्शा में सवार होती दिखी. रिक्शा के रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए पुलिस आरोपी दुर्गेश तक पहुँची और उसे उसी दिन धर दबोचा.

पहले से रची थी साजिश

पूछताछ के दौरान आरोपी ने कबूल किया कि वह काफी समय से सिग्नल पर बच्ची को देख रहा था और उसने पहले से ही उसे अगवा करने की योजना बना रखी थी. पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर खून से सने कपड़े और अन्य साक्ष्य बरामद कर लिए हैं. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपहरण, बलात्कार और पॉक्सो (POCSO) एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. फिलहाल बच्ची का अस्पताल में इलाज चल रहा है और उसे काउंसलिंग दी जा रही है. पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है.

