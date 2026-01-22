बिजनौर के गेस्ट हाउस में मिला जज की बेटी के मंगेतर का शव... चार महीने पहले तय हुआ था रिश्ता

यूपी के बिजनौर में धामपुर शुगर मिल के गेस्ट हाउस में जज की बेटी के मंगेतर उत्कर्ष सिसोदिया का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से हड़कंप मच गया. चार महीने पहले ही उनका रिश्ता तय हुआ था और इसी साल शादी होने वाली थी. शव मिलने के बाद पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. अभी तक मौत के कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं.

और पढ़ें

जयपुर में वैशाली नगर के रहने वाले उत्कर्ष सिसोदिया का 4 महीने पहले बागपत में तैनात अपर जिला जज पूनम राजपूत की बेटी से रिश्ता तय हुआ था. जज पूनम राजपूत बिजनौर के नगीना क्षेत्र के हैदरपुर गांव की रहने वाली हैं.

उत्कर्ष अफजलगढ़ क्षेत्र में एक होटल खोलने के लिए जगह का चयन कर रहे थे. वह यहां नगीना में एलआरएलएस कॉलेज से लॉ की पढ़ाई भी कर रहे थे. उत्कर्ष 12 जनवरी से धामपुर शुगर मिल के गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे. उनके लिए धामपुर शुगर मिल का गेस्ट हाउस एक लेखपाल द्वारा बुक कराया गया था.

बुधवार को सवेरे जब गेस्ट हाउस अटेंडेंट उनके कमरे में नाश्ते के लिए पूछने गया तो उत्कर्ष बेड पर अचेत हालत में पड़े हुए थे. उनके दोनों पैर बेड से नीचे लटके हुए थे. अटेंडेंट ने उन्हें उठाने की काफी कोशिश की. जब वह नहीं उठे तो उसने तुरंत सूचना मिल अधिकारियों को दी. सूचना मिलते ही मिल के अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी.

Advertisement

यह भी पढ़ें: दिल्ली के शाहदरा में डबल मर्डर... बुजुर्ग रिटायर्ड टीचर और पत्नी की हत्या, घर में मिली लाशें

इसी के साथ डॉक्टरों को भी मौके पर बुलाया गया, लेकिन जांच के बाद डॉक्टर ने उत्कर्ष को मृत घोषित कर दिया. सूचना मिलते ही फोरेंसिक टीम और पुलिस मौके पहुंची. फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए और पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

उत्कर्ष सिसोदिया की मौत की खबर मिलते ही अपर जिला जज के परिजन गेस्ट हाउस पहुंचे और मामले की जानकारी ली. पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और बारीकी से जांच की. उत्कर्ष की मौत कैसे हुई, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है.

घटना को लेकर सीओ ने क्या कहा?

सीओ धामपुर अभय कुमार पांडे ने कहा कि पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के कारणों का पता लग सकेगा. इसलिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है.

अपर जिला जज के बड़े भाई अनिल राजपूत के अनुसार, उत्कर्ष सिसोदिया के धामपुर शुगर मिल में ठहरने का किसी को पता नहीं था, जबकि वह स्वयं इसी मिल में कार्य करते हैं. उन्होंने बताया कि उनकी भांजी की शादी उत्कर्ष से होनी थी, जल्द ही तारीख तय कर तैयारी शुरू करनी थी, लेकिन उससे पहले यह घटना हो गई.

---- समाप्त ----