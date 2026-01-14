scorecardresearch
 
रोड रोलर से कुचले गए तमंचे-बंदूक... थाने के मालखाने में जमा थे अवैध हथियार, कोर्ट के आदेश पर किए गए नष्ट

उत्तर प्रदेश के बिजनौर में कोर्ट के आदेश पर थाने के मालखाने में वर्षों से जमा अवैध और निष्प्रयोज्य हथियारों को रोड रोलर चलवाकर नष्ट कर दिया गया. इस कार्रवाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

रोलर से नष्ट किए गए अवैध हथियार. (Photo: Screengrab)
बिजनौर के अफजलगढ़ थाना परिसर में न्यायालय के आदेश पर अवैध हथियारों को सार्वजनिक रूप से नष्ट कर दिया गया. थाने के मालखाने में वर्षों से जमा तमंचे, बंदूकें, चाकू और अन्य धारदार हथियारों को रोड रोलर चलवाकर पूरी तरह नष्ट कर दिया गया. इस पूरी कार्रवाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

जानकारी के अनुसार, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नगीना की कोर्ट में जिन मामलों का विधिक निस्तारण हो चुका था, उनसे जुड़े अवैध और निष्प्रयोज्य हथियारों को नष्ट करने के आदेश दिए गए थे. इन आदेशों के अनुपालन में एसडीएम धामपुर को जिम्मेदारी सौंपी गई थी. उनके निर्देश पर नायब तहसीलदार कपिल कुमार की निगरानी में यह कार्रवाई पूरी कराई गई.

इस दौरान रोड रोलर से एक-एक कर सभी अवैध हथियारों को कुचल दिया गया, ताकि भविष्य में उनका किसी भी तरह से दुरुपयोग न हो सके. नष्ट किए गए हथियारों में तमंचे, बंदूकें, चाकू और अन्य हथियार शामिल थे.

यह भी पढ़ें: तेज आवाज वाले 150 मॉडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न को रोड रोलर से कुचलवाया, जयपुर पुलिस का सख्त एक्शन

कार्रवाई के समय राजस्व विभाग और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम मौके पर मौजूद रही. थाना प्रभारी रामप्रताप सिंह, उप निरीक्षक कमरुल हसन और उप निरीक्षक जगन्नाथ सिंह ने पूरी प्रक्रिया की निगरानी की. अधिकारियों ने बताया कि यह कदम न सिर्फ न्यायालय के आदेश का पालन है, बल्कि समाज में यह स्पष्ट संदेश देने के लिए भी जरूरी है कि अपराध और अवैध हथियारों के लिए कोई जगह नहीं है.

अधिकारियों का कहना है कि थानों के मालखानों में वर्षों से पड़े मुकदमाती हथियारों का विधिक निस्तारण होने के बाद विनष्टीकरण  कर दिया गया है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को लेकर लोग इसे अपराधियों के लिए कड़ा संदेश मान रहे हैं.

