तेज आवाज वाले 150 मॉडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न को रोड रोलर से कुचलवाया, जयपुर पुलिस का सख्त एक्शन

जयपुर की सड़कों पर तेज आवाज से दहशत फैलाने वाले बाइकरों को अब सबक मिल गया है. मॉडिफाई कर तैयार किए गए बड़े आकार के तेज आवाज वाले साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न लगाने वालों पर जयपुर पुलिस ने ऐसा एक्शन लिया कि देखने वालों की भीड़ लग गई. मानसरोवर इलाके में इसका एक अनूठा लेकिन सख्त अभियान चलाया गया. सड़क किनारे करीब 150 जब्त किए गए अवैध साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न लाइन से सजाए गए. फिर पुलिस ने बुलडोजर वाले रोड रोलर बुलवाकर उन्हें एक-एक कर कुचल डाला. लोहे की खड़खड़ाहट और टूटती पाइपों की आवाज के साथ पूरा इलाका इस कार्रवाई का गवाह बना.

और पढ़ें

पूरा एक्शन डीसीपी साउथ राजर्षि की मौजूदगी में हुआ. उन्होंने खुद मौके पर पहुंचकर अभियान की मॉनिटरिंग की और कहा कि बड़े साइज के साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न से लोग सिर्फ दहशत फैलाते हैं, यह आम लोगों की परेशानी और सड़क सुरक्षा दोनों के लिए खतरा है.

इसको लेकर जयपुर पुलिस ने विशेष सड़क सुरक्षा अभियान में अब तक 300 से अधिक मॉडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न जब्त किए हैं. उनमें से आधे को सड़क पर बिछाकर रोड रोलर से कुचलवाया गया, ताकि शहर में यह संदेश साफ जाए कि तेज आवाज वाले साइलेंसर का जमाना अब खत्म.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ये सिर्फ शुरुआत है, आने वाले दिनों में यह अभियान और तेज होगा. जो भी बाइकर्स मॉडिफाइड साइलेंसर का इस्तेमाल करते पकड़े जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

Advertisement

यहीं नहीं, सिर्फ बाइकर्स ही नहीं, अवैध फिटिंग करने वाले मैकेनिक भी पुलिस की रडार पर है. डीसीपी राजर्षि ने बताया कि जिन कारीगरों और मैकेनिकों की वर्कशॉप में ये ‘दहशती साइलेंसर’ फिट किए जाते हैं, उनकी पहचान कर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----