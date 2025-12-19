scorecardresearch
 
27 वर्षीय विवाहिता की मौत... परिजन बोले- ससुराल के लोग दहेज में ट्रैक्टर मांगते थे, प्रताड़ित करते थे

अलवर में 27 साल की विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. परिजनों ने ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना और दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया है. वहीं, घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें महिला कपड़े धोते समय फिसलती दिखाई दे रही है. पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत. (File Photo: ITG)
राजस्थान में अलवर के बगड़ तिराए थाना इलाके में में 27 साल की महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना व हत्या के गंभीर आरोप लगाए हैं. दूसरी तरफ इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें महिला कपड़े धोते समय फिसलकर गिरती हुई दिखाई दे रही है.

पुलिस इस मामले को संवेदनशील मान रही है. इस संबंध में परिजनों की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज करते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी है. दूसरी तरफ पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम करवाया. इसके बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया.

परिजनों ने कहा कि मृतका निक्की की शादी साल 2021 में ग्राम चोरोटी के रहने वाले मनोज से हुई थी. निक्की की एक बहन प्रियंका की भी शादी इसी परिवार में हुई है. पीड़ित परिवार का आरोप है कि शादी के बाद से ही दोनों बहनों को ससुराल पक्ष द्वारा लगातार दहेज को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा था. ससुराल वाले दहेज में ट्रैक्टर की मांग करते थे. दहेज नहीं मिलने पर आए दिन मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे.

यह भी पढ़ें: लखनऊ में खौफनाक कांड... महिला की हत्या कर घर में लूट, बेटा रहस्यमय तरीके से लापता, पड़ताल में जुटी पुलिस

परिजनों ने इसे दहेज हत्या करार देते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है. वहीं ससुराल पक्ष ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा है कि उन्होंने महिला को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया. उन्होंने कहा कि जो भी सच है, वो जांच के बाद सामने आ जाएगा. वो सभी जांच के लिए तैयार हैं.

इसी बीच सामने आए सीसीटीवी फुटेज में महिला कपड़े धोते हुए फिसलती नजर आ रही है, जिससे मामला संदिग्ध बना हुआ है. घटना की गंभीरता को देखते हुए रामगढ़ के सीओ पिंटू कुमार जिला अस्पताल पहुंचे. उन्होंने बताया कि शव का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से करवाया गया है. सीओ पिंटू कुमार के अनुसार, परिजनों की शिकायत के आधार पर कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच में जुटी है. इस मामले में लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं.

