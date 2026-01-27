बहन की लव मैरिज का ऐसा गुस्सा... भाई ने जीजा को सरेआम मारी गोली, बिजनौर के गांव में सनसनी

उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले के नवलपुर गांव में सोमवार रात पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जब एक युवक ने अपने ही जीजा पर गोली चला दी. गोली लगने से जीजा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे पहले जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत नाजुक होने पर चिकित्सकों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया. घटना के बाद गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.

और पढ़ें

मामला कोतवाली शहर क्षेत्र के नवलपुर गांव का है. जानकारी के अनुसार, गांव निवासी 22 साल के विशाल पुत्र राजकुमार रात करीब आठ बजे अपने घर के बाहर मोबाइल देख रहा था. इसी दौरान उसका सगा साला मौके पर पहुंचा और अचानक तमंचे से फायर कर दिया. गोली विशाल के दाहिनी ओर लगी, जिससे वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा.

बताया जा रहा है कि घायल विशाल ने करीब आठ महीने पहले गांव की ही युवती अनामिका से प्रेम संबंधों के बाद कोर्ट मैरिज की थी. इस शादी को लेकर परिवार में पहले से नाराजगी चल रही थी. आरोप है कि इसी रंजिश के चलते साले ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया.

फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायल को तुरंत अस्पताल भिजवाया. सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. एहतियातन गांव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है, ताकि किसी तरह की अप्रिय स्थिति न उत्पन्न हो.

Advertisement

सीओ सिटी संग्राम सिंह ने बताया कि नवलपुर गांव में एक युवक को उसके साले द्वारा गोली मारकर घायल करने की सूचना मिली थी. पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए घायल को अस्पताल पहुंचाया. उन्होंने कहा कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और मामले की गहन जांच की जा रही है. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच आगे बढ़ा रही है.

---- समाप्त ----