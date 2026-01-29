scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

लाठी डंडे और पत्थरबाजी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दो हॉस्टल में इस वजह से मचा बवाल, PAC ने संभाला मोर्चा

काशी हिंदू विश्वविद्यालय में रुइया और बिरला हॉस्टल के छात्रों के बीच विवाद हिंसा में बदल गया. एक छात्र पर हमले के बाद लाठी डंडे और पथराव हुआ. पुलिस और पीएसी ने हालात संभाले. घायल छात्र का इलाज चल रहा है. अवैध तरीके से हॉस्टल में रह रहे लोगों की जांच शुरू की गई है.

Advertisement
X
काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छात्रों के दो गुटों में हिंसक झड़प (Photo: Screengrab)
काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छात्रों के दो गुटों में हिंसक झड़प (Photo: Screengrab)

वाराणसी स्थित काशी हिंदू विश्वविद्यालय बुधवार शाम उस समय तनाव का केंद्र बन गया, जब एक छात्र पर पुराने विवाद को लेकर कुछ छात्रों ने हमला कर दिया। घटना के बाद देखते ही देखते माहौल हिंसक हो गया और छात्रों के दो गुट आमने सामने आ गए. लाठी डंडे चले और बीच बीच में पथराव भी हुआ. स्थिति को काबू में करने के लिए कई थानों की पुलिस और पीएसी को मौके पर बुलाना पड़ा.

जानकारी के अनुसार संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के रुइया छात्रावास में रहने वाले छात्र पीयूष तिवारी को बिरला सी छात्रावास से जुड़े कुछ छात्रों ने मिलकर पीट दिया. हमले में पीयूष गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है.

छात्रों के दो गुटों में हिंसक झड़प

सम्बंधित ख़बरें

BHU में छात्रों में पुरानी रंजिश को लेकर लड़ाई, मौके पर पहुंची पुलिस
JNU witnessed ruckus on shivaji maharaj jayanti
शिवाजी जयंती पर JNU में बवाल, छात्रों में हुई झड़प और नारेबाजी
दिल्ली पुलिस और DU के छात्रों में झड़प
दिल्ली पुलिस और DU के छात्रों में झड़प
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (फाइल फोटो)
BHU: रेजीडेंट डॉक्टरों और छात्रों में झड़प, हॉस्टल छोड़ने का आदेश
swami avimukteshwaranand phone
अव‍िमुक्‍तेश्‍वरानंद का माघ मेले से ब‍िना स्‍नान किए लौट जाने से किसे क्‍या हास‍िल हुआ

घटना के बाद घायल छात्र के समर्थन में रुइया हॉस्टल के दर्जनों छात्र इकट्ठा हो गए और हमलावर छात्रों की तलाश में सड़क पर उतर आए. इसी दौरान दोनों पक्षों में कहासुनी बढ़ी और मामला हिंसा में बदल गया. नकाबपोश छात्र लाठी डंडे और हॉकी लेकर सड़क पर हंगामा करते नजर आए.

सूचना मिलते ही विश्वविद्यालय के प्रॉक्टोरियल बोर्ड के जवानों के साथ कई थानों की पुलिस और पीएसी मौके पर पहुंची. पुलिस ने छात्रों को तीतर बितर किया और हालात पर काबू पाया. इसके बाद हॉस्टलों में रह रहे अनाधिकृत लोगों की पहचान के लिए जांच शुरू की गई. इस दौरान ड्रोन कैमरे की मदद भी ली गई.

Advertisement

लाठी डंडे चले और हुआ पथराव

डीसीपी काशी गौरव बंसवाल ने बताया कि रुइया और बिरला हॉस्टल के छात्रों के बीच विवाद हुआ था. घायल छात्र की शिकायत पर कुछ लोगों को चिन्हित किया गया है, जो पूर्व छात्र बताए जा रहे हैं और अनाधिकृत रूप से हॉस्टल में रह रहे थे. पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है और ऐसे लोगों को हॉस्टल से बाहर निकाला जाएगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    अजित पवार फ्यूनरल
    इकोनॉमिक सर्वे लाइव
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement