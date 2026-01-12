scorecardresearch
 
बस्ती में सनकी युवक की करतूत...कुत्ते ने काटा तो उसे और उसके 12 बच्चों को पीट-पीटकर मार डाला

बस्ती जिले में एक युवक को कुत्ते ने काट लिया तो उसने कुत्ते और उसके 12 बच्चों की पीट-पीटकर बेरहमी से हत्या कर दी. इस घटना से इलाके के लोग दहशत में आ गए हैं.

बस्ती में कुत्ते और उसके 12 बच्चों की हत्या. (Photo: Representational )
यूपी के बस्ती जिले में पशु क्रूरता से जुड़ा एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने इलाके में सनसनी फैला दी है.  यहां एक सनकी व्यक्ति ने कुत्ते समेत उसके 12 बच्चों की लाठी-डंडे से पीट-पीट कर हत्या कर दी. आरोपी ने कुत्ते के बच्चों को इसलिए मारा, क्योंकि उनकी मां ने उसे काट लिया था. घटना सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

दरअसल रुधौली थाना क्षेत्र के मुंगरहा चौराहे पर कलीमुल्लाह नाम के व्यक्ति को कुतिया ने काट लिया था. जिसके बाद से उस पर जैसे सनक सवार हो गया था. इसके बाद उसने कुतिया समेत उसके 12 बच्चों को पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया. इन सभी बच्चों का कुसूर सिर्फ इतना ही था कि उनकी मां ने कलीमुल्लाह को काट लिया था.

यह भी पढ़ें: छोटे भाई के लिए आवारा कुत्ते से भिड़ी 8 साल की मासूम, 3 मिनट तक लड़ती रही, फिर अपनी टी- शर्ट बांधकर रोका खून

घटना से इलाके में दहशत

कलीमुल्लाह की इस हरकत से इलाके में सनसनी फैल गई है. आरोपी मैनी गांव का रहने वाला बताया जा रहा है. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. जिसके बाद मृत कुत्तों के शवों को गड्ढा खोद कर दफन कराया गया.

वहीं डिप्टी एसपी कुलदीप ने बताया कि कलीमुल्लाह नाम का व्यक्ति कहीं जा रहा था, उसी दौरान उसे कुत्ते ने काट लिया. जिसके बाद उसने कुत्ते और उस के 12 बच्चों की पीट-पीट कर हत्या कर दी. पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए बीएनएस 170, 126, 35 के तहत कार्रवाई की है. अभियुक्त को न्यायालय के सामने पेश किया गया है.

