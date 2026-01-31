बोल्डर पर चढ़ा, डांस स्टेप किया और फिसल गया पैर... रील बनाने के चक्कर में चली गई युवक की जान

सोशल मीडिया पर फेमस होने का जुनून युवाओं की जिंदगी पर भारी पड़ता जा रहा है. उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के नवाबगंज थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां रील बनाने के दौरान एक युवक की पत्थरों के नीचे दबकर मौत हो गई. इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें युवक बोल्डर पर डांस करता दिखाई दे रहा है और कुछ ही पलों बाद हादसा हो जाता है.

और पढ़ें

जानकारी के मुताबिक, नवाबगंज नगर से सटे ग्राम रिछोला किफायतुल्ला निवासी 20 वर्षीय मोहम्मद फैजान को रील बनाने का काफी शौक था. उसने इंस्टाग्राम पर अपना अकाउंट बना रखा था, जिस पर वह अलग-अलग तरह की रील अपलोड करता रहता था. फैजान इन वीडियो के जरिए कमाई भी करने की कोशिश में था, जिसके चलते वह लगातार नए और अलग अंदाज में वीडियो बनाने की कोशिश करता रहता था.

यहां देखें Video...

वह अपने गांव के ही दोस्त के साथ घूमने के लिए हाईवे पर गया था. इस दौरान बरेली से सितारगंज तक बन रहे हाईवे और बाईपास निर्माण कार्य के पास सड़क किनारे मिट्टी रोकने के लिए बड़े-बड़े बोल्डर रखे हुए थे. फैजान ने इन्हीं बोल्डरों पर चढ़कर रील बनाने का फैसला किया. मोबाइल में गाना बजाकर वह बोल्डरों के ऊपर डांस स्टेप कर रहा था और उसका दोस्त वीडियो बना रहा था.

Advertisement

यह भी पढ़ें: रील बनाते समय पुल से गिरा युवक, रीढ़ की हड्डी टूटी और... ऑन-द-स्पॉट मौत; मोबाइल में कैद हुई हादसे की क्लिप

प्रत्यक्षदर्शी और मृतक के दोस्त के मुताबिक, फैजान डांस करते हुए जैसे ही बोल्डर पर आगे बढ़ा, अचानक पत्थर खिसकने लगे. इससे पहले कि फैजान कुछ समझ पाता या खुद को संभाल पाता, वह संतुलन खोकर नीचे गिर गया. गिरते ही भारी पत्थर उसके ऊपर आ गिरे, जिससे वह बुरी तरह दब गया. यह पूरी घटना मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड हो गई.

हादसा होते ही अनुज घबरा गया और उसने शोर मचाकर आसपास के लोगों को बुलाया. मौके पर पहुंचे लोगों ने फैजान को बचाने के लिए पत्थर हटाने की कोशिश की, लेकिन बोल्डर बेहद भारी होने के कारण उन्हें हटाना संभव नहीं हो सका. इसके बाद पास के गांव से ट्रैक्टर मंगवाया गया और उसकी मदद से पत्थरों को हटाकर फैजान को बाहर निकाला गया. हालांकि तब तक उसकी मौत हो चुकी थी.

घटना की सूचना मिलते ही नवाबगंज पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. पुलिस के अनुसार शुरुआती जांच में यह हादसा प्रतीत हो रहा है. कोतवाल अरुण कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि आगे की कार्रवाई परिजनों की तहरीर के आधार पर की जाएगी.

Advertisement

मोहम्मद फैजान चार भाइयों में सबसे छोटा था. बेटे की अचानक मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। पूरे गांव में शोक का माहौल है और लोग इस घटना से स्तब्ध हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि सोशल मीडिया पर लोकप्रियता हासिल करने के लिए युवा खतरनाक स्टंट करने लगे हैं, जिससे इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं.

---- समाप्त ----