रील बनाते समय पुल से गिरा युवक, रीढ़ की हड्डी टूटी और... ऑन-द-स्पॉट मौत; मोबाइल में कैद हुई हादसे की क्लिप

MP News: रायसेन जिले में एक 25 साल के आदमी की 50 फुट ऊंचे पुल से गिरने से मौत हो गई, जब वह अपने मोबाइल फोन से रील बना रहा था.

यह घटना मंगलवार शाम को उदयपुरा पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में चिल्ली-सिलारी और नूरनगर गांवों के बीच जयपुर-जबलपुर नेशनल हाइवे 45 पर हुई, जो जिला हेडक्वार्टर से करीब 110 km दूर है.

थाना इंचार्ज जयवंत सिंह काकोडिया ने बताया कि पीड़ित मदन नूरिया नूरनगर का रहने वाला था, घटनास्थल के पास एक ढाबे पर काम करता था.

युवक सूरज डूबने के समय पुल पर था, अपने मोबाइल फोन से फोटो खींच रहा था और रील रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा था, तभी उसका बैलेंस बिगड़ गया और वह गिर गया.

पुलिस अधिकारी ने कहा, “उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई और सिर में गंभीर चोट लगने से वह बेहोश हो गया. रेस्टोरेंट के स्टाफ ने खून से लथपथ उस युवक को उदयपुरा के एक अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया.”

काकोडिया ने कहा कि पुलिस ने उसका मोबाइल फोन चेक किया तो पता चला कि जानलेवा हादसे के समय वह रील बना रहा था. अधिकारी ने बताया कि उसके मोबाइल फोन पर एक क्लिप में गिरने की घटना कैद हो गई.

पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने केस दर्ज किया, बुधवार सुबह पोस्टमॉर्टम किया और बॉडी उसके परिवार को सौंप दी.

इस साल रायसेन जिले में यह तीसरी मौत है. इससे पहले जिले के सलामतपुर के पास हलाली डैम में रील बनाते समय भोपाल के दो युवक डूब गए थे. सेहतगंज के पास, भोपाल की एक युवती रील चलाते समय चट्टानों से फिसलकर महादेव झरने में गिरने से मर गई.

