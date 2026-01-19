scorecardresearch
 
मू्ंछ काटी, सिर मुंडवाया और फिर चेहरे पर पोत दी कीचड़...बरेली में दलित युवक से बर्बरता

बरेली में एक दलित युवक से बर्बरता का मामला सामने आया है. जहां एक युवक को दबंगों ने पहले पीटा फिर उसकी मूंछ काट दी. इसके बाद सिर भी मुंडवा दिया. इतना ही नहीं, इसके बाद आरोपियों ने उसके चेहरे पर कीचड़ भी लगा दिया.

बरेली में दलित से बर्बरता का मामला सामने आया है. (Photo: Representational )
उत्तर प्रदेश में बरेली के नवाबगंज थाना क्षेत्र में दबंगों ने अनुसूचित जाति (दलित) के व्यक्ति के साथ अमानवीय सलूक किया. आरोप है कि गांव गेला के चंद्रसेन, उसके बेटे पप्पू और गोधनलाल ने दलित युवक का पहले सिर मुड़वाया. फिर कैंची से मूंछ काट दी. इतना ही नहीं, उसके चेहरे पर कीचड़ भी पोती. पीड़ित का आरोप है कि दबंगों ने उसकी पिटाई भी की और उसके साथ किए गए अपमानजनक हरकत का वीडियो बना कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.

पहले पीटा फिर मुंडवाया सिर

पीड़ित की तहरीर पर नवाबगंज थाना पुलिस ने तीन नामजद और चार-पांच अज्ञात आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है. जबकि दो आरोपियों को हिरासत में लिया गया है. पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है. जानकारी के अनुसार बहेड़ी तहसील क्षेत्र के गरसौली गांव निवासी पप्पू दिवाकर ने नवाबगंज थाने में दर्ज कराई. रिपोर्ट में उसने बताया है कि वह नवाबगंज थाना क्षेत्र के गेलटांडा गांव में चंद्रसेन के यहां पिछले तीन महीने से रह रहा था.

यह भी पढ़ें: UP: चोरी न कबूलने पर युवक को थर्ड डिग्री, उंगलियां तोड़ीं और पिलाई पेशाब, दारोगा की बर्बरता पर कोर्ट ने लिया एक्शन

पप्पू दिवाकर ने दर्ज कराई एफआईआर में आरोप लगाया है कि चंद्रसेन ने ट्रैक्टर खरीदने के लिए उससे साढ़े चार लाख रुपये उधार लिए थे. उसने जब अपने रुपये वापस मांगे, तो 1 महीने पहले चंद्रसेन, उसके बेटे पप्पू और गोधनलाल ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसके साथ मारपीट की गाली-गलौज कर जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया. फिर पूरे गांव के सामने उसे ना सिर्फ बेइज्जत किया बल्कि आरोपियों ने जबरन उसका सिर, भावे और मूंछों को मुंडवा दिए. इससे भी जब दबंगों का मन नहीं भरा तो उसके चेहरे पर कीचड़ पोत दी.

ग्रामीणों में तंत्र-विद्या को लेकर भी हो रही है चर्चा

घटना के बाद पीड़ित ने शनिवार को नवाबगंज थाने में पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी. जिसके आधार पर पुलिस ने रिपोर्ट कर ली है. रिपोर्ट में चंद्रसेन, उसके बेटे पप्पू और गोधन लाल को नामजद और चार-पांच अज्ञात लोग आरोपी बनाए गए हैं. पुलिस ने दो आरोपियों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ कर रही है.

वहीं, गांव के लोगों में यह भी चर्चा है कि पप्पू दिवाकर तंत्र विद्या करता है. उसने कुछ लोगों के घर में खजाना दबा होने का झांसा भी दिया और जब तंत्र मंत्र में काफ़ी खर्च होने के बाद भी खुदाई में खजाना नहीं निकला तो उसका यह हाल कर दिया गया. पुलिस का कहना है कि कारण चाहे कोई हो, कोई भी कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता. अगर कोई समस्या थी तो थाने में संपर्क किया जा सकता था. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

