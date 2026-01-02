scorecardresearch
 
UP: चोरी न कबूलने पर युवक को थर्ड डिग्री, उंगलियां तोड़ीं और पिलाई पेशाब, दारोगा की बर्बरता पर कोर्ट ने लिया एक्शन

बांदा में चोरी का जुर्म कबूल न करने पर चौकी इंचार्ज द्वारा युवक को थर्ड डिग्री देने का गंभीर आरोप लगा है. पीड़ित का आरोप है कि उसकी उंगलियां तोड़ी गईं और परिजनों के सामने जबरन पेशाब पिलाई गई. पुलिस अधिकारियों से शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई. कोर्ट के आदेश पर चौकी इंचार्ज समेत सात लोगों पर केस दर्ज किया गया है.

चौकी इंचार्ज समेत सात लोगों पर केस दर्ज.(Photo: Siddhartha Gupta/ITG)
उत्तर प्रदेश के बांदा में पुलिसिया बर्बरता का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. चोरी का जुर्म कबूल न करने पर एक दारोगा ने युवक को कथित तौर पर थर्ड डिग्री दी और इंसानियत की सारी हदें पार कर दीं. आरोप है कि युवक की उंगलियां तोड़ी गईं और परिजनों के सामने उसे पेशाब पिलाया गया. पीड़ित की शिकायत पर कोर्ट के आदेश से चौकी इंचार्ज समेत सात लोगों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है.

घटना के बाद से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है. पीड़ित ने पहले पुलिस के उच्च अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो उसने अदालत का दरवाजा खटखटाया. कोर्ट के आदेश के बाद अब पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है. पुलिस का कहना है कि मामला पेशबंदी का है, लगाए गए आरोप बेबुनियाद और फर्जी है. 

चोरी की जांच से शुरू हुआ मामला

दरअसल, यह मामला पैलानी थाना क्षेत्र का है. दर्ज एफआईआर के मुताबिक, पिपरहरी गांव में 25 अगस्त 2025 को एक व्यक्ति के घर चोरी हुई थी. पुलिस ने चोरी का मुकदमा दर्ज कर गांव के पप्पू को पूछताछ के लिए बुलाया था. पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे छोड़ दिया था.

इसके बाद गांव के कुछ दबंगों ने पप्पू को अपने घर बुलाया, चोरी के बारे में पूछताछ की और गाली-गलौज करते हुए उसके साथ मारपीट की. इसी दौरान पुलिस मौके पर पहुंची और पप्पू को चौकी खप्टिहा कला ले गई. सूचना मिलने पर उसकी मां और पत्नी भी चौकी पहुंच गईं.

चौकी में थर्ड डिग्री का आरोप

पप्पू ने अपने शिकायती पत्र में आरोप लगाया कि चौकी इंचार्ज हरिशरण सिंह ने चोरी का माल बताने और सौंपने का दबाव बनाते हुए उसके साथ बेरहमी से मारपीट की. आरोप है कि दारोगा ने उसकी हाथ की उंगलियां तोड़ दीं. मां और पत्नी लगातार गिड़गिड़ाती रहीं, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी.

पीड़ित का आरोप है कि इसके बाद दबंगों से एक गिलास में पेशाब कराई गई और उसे जबरन पिला दिया गया. इतना ही नहीं, किसी को बताने पर फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दी गई.

कोर्ट के आदेश पर केस, जांच जारी

घटना से आहत पप्पू ने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उसने कोर्ट में अर्जी दी. अदालत के आदेश पर चौकी इंचार्ज समेत सात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है.

पैलानी थाना प्रभारी अनिल कुमार ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर मामला दर्ज किया गया है. उन्होंने कहा कि यह पेशबंदी का मामला है और लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----
