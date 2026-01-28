Baramati Plane Crash: अजित पवार के निधन पर यूपी में शोक की लहर, CM योगी-अखिलेश और मायावती ने जताया दुख

महाराष्ट्र के बारामती में हुए विमान हादसे में डिप्टी सीएम अजित पवार सहित 5 लोगों की मौत हो गई. इस हादसे के बाद देश में शोक की लहर दौड़ गई. यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी गहरा दुख प्रकट किया है. उन्होंने 'एक्स' पर पोस्ट कर लिखा- 'अजित पवार जी एवं अन्य सदस्यों का निधन अत्यंत दुःखद एवं हृदय विदारक है. उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि. मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं. प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्माओं को सद्गति एवं शोकाकुल परिवार को यह अथाह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें. ओम शांति.'

उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा- 'एक दुखद हादसे में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता अजित पवार जी के निधन के समाचार से मन अत्यंत व्यथित है. शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी गहन संवेदनाएं हैं. प्रभु श्रीराम जी दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें तथा शोक संतप्त परिजनों को इस कठिन समय में संबल प्रदान करें.'

यूपी के एक और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लिखा- 'महाराष्ट्र के बारामती में हुए दुर्भाग्यपूर्ण विमान हादसे में उप मुख्यमंत्री अजित पवार जी एवं अन्य सदस्यों के निधन की हृदयविदारक सूचना से स्तब्ध हूं. शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं. ईश्वर से प्रार्थना है कि पुण्यात्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान एवं शोकाकुल परिजनों को यह वज्रपात सहन करने की शक्ति प्रदान करें.'

अखिलेश यादव ने भी जताया शोक

सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा- महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार जी का विमान दुर्घटना में निधन अत्यंत दुःखद है. ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें. शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं. भावभीनी श्रद्धांजलि. '

मायावती ने शोक प्रकट किया

बसपा प्रमुख मायावती ने लिखा- 'महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री तथा महाराष्ट्र की राजनीति के दिग्गज नेताओं में से एक नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के नेता अजित पवार जी का आज बारामती में विमान हादसा में हुई मौत अति-दुखद है. उनके परिवार तथा उनकी पार्टी के लोगों के प्रति मेरी गहरी संवेदना. कुदरत उन सबको इस दुख को सहन करने की शक्ति दे.

आपको बता दें कि बुधवार सुबह NCP नेता और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार को ले जा रहा एक विमान बारामती में हादसे का शिकार हो गया. इस हादसे में अजित पवार सहित कुल पांच लोगों की मौत हो गई. महाराष्ट्र के बारामती में लैंड के वक्त प्लेन क्रैश की घटना हुई. अजित पवार चुनाव प्रचार के लिए बारामती जा रहे थे. घटना के बाद प्राइवेट चार्टर्ड विमान पूरी तरह से जल गया.

