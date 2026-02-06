बुलडोजर एक्शन के दौरान बड़ा हादसा... पोकलेन मशीन पर गिरा 3 मंजिला मकान, Video

उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में सड़कों के चौड़ीकरण के दौरान बड़ा हादसा हो गया. बबेरू तहसील क्षेत्र के कस्बे में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान अचानक एक तीन मंजिला मकान पोकलेन मशीन के ऊपर भरभराकर गिर गया. हादसा होते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई. मशीन चला रहा चालक मलबे में दबकर गंभीर रूप से घायल हो गया.

और पढ़ें

हादसे के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए चालक को मलबे से बाहर निकाला और अपनी गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है. गनीमत रही कि मकान को पहले ही खाली करा लिया गया था, वरना बड़ा जान-माल का नुकसान हो सकता था.

यह भी पढ़ें: बांदा जेल से रवि काना की रिहाई पर बड़ा एक्शन, जेल अधीक्षक और जेलर पर मुकदमा दर्ज

लाइव वीडियो वायरल, दहशत में लोग

हादसे का वीडियो किसी ने मौके से बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है. वीडियो सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. तीन मंजिला मकान के अचानक गिरने से आसपास मौजूद लोग दहशत में आ गए. स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई बिना किसी सुरक्षा इंतजाम के की जा रही है.

Advertisement

लोगों ने आरोप लगाया कि मौके पर न तो एंबुलेंस मौजूद थी और न ही कोई मेडिकल सुविधा. अधिकारी और कर्मचारी बिना सुरक्षा किट के ही बुलडोजर एक्शन करवा रहे थे, जिससे यह बड़ा हादसा होते-होते टल गया.

प्रशासन और PWD पर गंभीर आरोप

स्थानीय लोगों ने तहसील प्रशासन और PWD के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि अतिक्रमण हटाने में पक्षपात किया जा रहा है. पहले लाल निशान और फिर पीला निशान लगाकर बिना तय मानकों के लोगों के घर गिराए जा रहे हैं.ॉ

देखें वीडियो...

लोगों का आरोप है कि जबरन बुलडोजर चलाया जा रहा है, जिससे कई परिवार बेघर हो चुके हैं. स्थानीय लोगों ने यह भी आरोप लगाए कि अधिकारियों द्वारा पैसे लेने की बात कही जा रही है और नियमों को ताक पर रखकर कार्रवाई हो रही है.

अफसरों के बयान और चुप्पी

आरोप है कि इस पूरे मामले में कई अधिकारी चुप्पी साधे नजर आए. SDM अविनाश ने कहा कि PWD द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही थी. जो मकान गिरा वह अतिक्रमण के दायरे में था और उसे गिराया जाना ही था. उनके अनुसार मकान अपने आप गिर गया और चालक को सुरक्षित निकाल लिया गया है.

PWD के अधिकारियों की ओर से बयान दिए जाने की बात कही गई है. वहीं जब जिलाधिकारी जे. रिभा से संपर्क करने की कोशिश की गई तो उनके कर्मचारी ने मीटिंग में व्यस्त होने की जानकारी दी. फिलहाल यह मामला चर्चा और सवालों के घेरे में बना हुआ है.

---- समाप्त ----