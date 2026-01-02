न्यू ईयर पार्टी के लिए निकला, फिर नहीं लौटा घर... खोजबीन के बीच नाले में मिला शव, जांच में जुटी पुलिस

उत्तर प्रदेश के बलिया में नए साल के जश्न के बाद एक व्यक्ति की मौत का मामला सामने आया है. न्यू ईयर पार्टी में शामिल होने गए 36 वर्षीय युवक का शव सड़क किनारे एक गड्ढे से बरामद किया गया. आसपास के लोगों को पता चला तो सनसनी फैल गई. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मौत के कारणों की जांच शुरू कर दी है.

एजेंसी के मुताबिक, मृतक की पहचान 36 वर्षीय विजय शुक्ला के रूप में हुई है, जो पिंढारा गांव का रहने वाला था. विजय 31 दिसंबर को न्यू ईयर पार्टी में शामिल होने के लिए एक रेस्टोरेंट गया था. इसके बाद से वह घर नहीं लौटा. देर रात तक जब विजय का कोई पता नहीं चला, तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला.

परिजनों ने विजय के दोस्तों और रिश्तेदारों से भी संपर्क किया, लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी. आखिरकार परिवार के लोगों ने इस मामले को लेकर पुलिस को सूचना दी. विजय की बहन की शिकायत पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई.

उसी रात पुलिस को सूचना मिली कि बांसडीह-सहतवार मार्ग पर दरांव गांव के पास सड़क किनारे एक गड्ढे में एक शव पड़ा हुआ है. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया और पहचान कराई, तो वह विजय शुक्ला का निकला. शव मिलने की खबर से परिवार में कोहराम मच गया.

कोतवाली प्रभारी प्रवीण कुमार सिंह ने कहा कि पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है. यह पता लगाया जा रहा है कि विजय की मौत हादसे में हुई, या इसके पीछे कोई साजिश है. फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जिससे मौत के सही कारणों का खुलासा हो सके. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि न्यू ईयर पार्टी के बाद विजय किसके साथ था और वह वहां से कैसे और किस हालत में निकला.

