बलिया: मंत्री जी के इंतजार में टूटा सब्र का बांध, मच गई कंबलों की लूट, देखें- VIDEO

यूपी के बलिया से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जहां कंबल वितरण समारोह में 'लूट' मच गई. दरअसल, कंबलों को गरीबों में बांटना था और इसके लिए मुख्य अतिथि यानी कि सूबे के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का इंतजार हो रहा था. लेकिन मंत्री जी के आगमन में देर हो गई. ऐसे में जब वह आए तो लोगों का सब्र टूट गया. उन्होंने कंबलों की लूट शुरू कर दी.



दरअसल, टाउनहाल के सभागार में बुधवार को समाजवादी पार्टी के दिवंगत नेता विक्रमादित्य पांडे की 19वीं पुण्यतिथि पर एक सर्वदलीय सभा का आयोजन किया गया. इस मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह की ओर से गरीबों के लिए कंबल वितरण का कार्यक्रम रखा गया था.

सुबह से ही बड़ी संख्या में गरीब महिलाएं और पुरुष सभागार में भूखे-प्यासे मंत्री जी का इंतजार कर रहे थे. शाम लगभग 5 बजे जब मंत्री दयाशंकर सिंह कार्यक्रम में पहुंचे और मंच से वितरण की शुरुआत की, तभी बाहर रखे कंबलों पर भीड़ टूट पड़ी.

भूख और इंतजार के बीच टूटा सब्र का बांध

कार्यक्रम में शामिल होने आए लोग सुबह से ही इस उम्मीद में बैठे थे कि उन्हें कंबल मिलेंगे. मंत्री जी के स्वागत सत्कार और भाषणों के लंबे दौर के कारण शाम हो गई. जैसे ही वितरण शुरू हुआ, टाउन हॉल के बाहर खड़ी कंबल से लदी पिकअप गाड़ी को देखते ही लोगों की भीड़ बेकाबू हो गई. लोगों ने कतार में लगने के बजाय सीधे पिकअप से ही कंबल खींचने शुरू कर दिए, जिससे वहां अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

मंत्री जी के जाते ही शुरू हुई कंबलों की लूट

मंच पर औपचारिकता पूरी करने के बाद जैसे ही परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह कार्यक्रम स्थल से रवाना हुए, व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई. सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि लोग एक-दूसरे से कंबल छीन रहे हैं. सुरक्षा के कोई इंतजाम न होने के कारण पिकअप के पास मौजूद कर्मचारी भीड़ को रोक पाने में नाकाम रहे. कुछ ही मिनटों में पूरी गाड़ी खाली हो गई और जरूरतमंदों के बीच कंबल लूट का जरिया बन गए.

तस्वीरें वायरल और अव्यवस्था पर सवाल

इस पूरी घटना की तस्वीरें और वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. लोगों का कहना है कि अगर मंत्री जी समय पर आते और वितरण की व्यवस्था सही होती, तो शायद ऐसी नौबत नहीं आती. सपा नेता की पुण्यतिथि पर आयोजित इस कार्यक्रम में भाजपा मंत्री के द्वारा बांटे जा रहे कंबलों की लूट चर्चा का विषय बनी हुई है.

