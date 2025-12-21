scorecardresearch
 
बागपत: OLX पर फैला जाल,10 हजार मोबाइल नंबर, 6450 ट्रांजैक्शन और करोड़ों की ठगी... जॉब फ्रॉड नेटवर्क बेनकाब

बागपत पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है. आरोपी naukri.com और OLX पर विज्ञापन देकर युवाओं को फर्जी इंटरव्यू, ऑफर लेटर और एग्रीमेंट के जरिए ठगते थे. गिरोह का संचालन नोएडा से हो रहा था और नेटवर्क कई राज्यों में फैला था. पुलिस ने दो महिलाओं समेत सात आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी मात्रा में मोबाइल डेटा, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और फर्जी दस्तावेज बरामद किए हैं.

गिरोह में दो महिलाएं भी शामिल थीं. (Photo: Representational)
बागपत पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर देशभर में करोड़ों रुपये की ठगी करने वाले एक बड़े और संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है. यह गिरोह ऑनलाइन पोर्टल naukri.com और OLX पर आकर्षक विज्ञापन डालकर बेरोजगार युवाओं को अपने जाल में फंसाता था. पुलिस जांच में सामने आया है कि गिरोह का नेटवर्क मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में फैला हुआ था, जबकि ठगी की पूरी कॉलिंग और संचालन व्यवस्था नोएडा से संचालित की जा रही थी.

फर्जी इंटरव्यू और ऑफर लेटर के जरिए ठगी
पुलिस के अनुसार, आरोपी नौकरी दिलाने के नाम पर अभ्यर्थियों से संपर्क करते थे और उन्हें फर्जी इंटरव्यू प्रक्रिया से गुजारते थे. इंटरव्यू के बाद चयन का झांसा देकर पीड़ितों को फर्जी ऑफर लेटर और एग्रीमेंट पेपर भेजे जाते थे. इसके बाद रजिस्ट्रेशन फीस, सिक्योरिटी डिपॉजिट और अन्य चार्ज के नाम पर उनसे पैसे वसूले जाते थे. भरोसा बढ़ाने के लिए आरोपी खुद को नामी कंपनियों का प्रतिनिधि बताकर बातचीत करते थे.

हजारों मोबाइल नंबरों का डाटा बरामद
जांच के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से करीब 10 हजार मोबाइल नंबरों का डाटा बरामद किया है. इनमें से कई नंबर ऐसे हैं जिनके जरिए पहले ही ठगी की जा चुकी है, जबकि कई नंबर ऐसे लोगों के हैं जिन्हें भविष्य में निशाना बनाने की तैयारी थी. इसके अलावा 6,450 मोबाइल नंबर ऐसे भी मिले हैं, जिनसे ठगी की रकम का लेन-देन किया गया है. पुलिस इन सभी नंबरों की गहन जांच कर रही है, ताकि ठगी की कुल रकम और पीड़ितों की सही संख्या का पता लगाया जा सके.

सात आरोपी गिरफ्तार, दो महिलाएं भी शामिल
एसपी बागपत सूरज राय ने बताया कि पुलिस को काफी समय से नौकरी के नाम पर ठगी की शिकायतें मिल रही थीं. सूचना के आधार पर एक विशेष टीम गठित की गई और तकनीकी साक्ष्यों के सहारे गिरोह की गतिविधियों पर नजर रखी गई. कार्रवाई के दौरान दो महिलाओं समेत सात आरोपियों को गिरफ्तार किया गया.

लैपटॉप, मोबाइल और फर्जी दस्तावेज बरामद
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लैपटॉप, मोबाइल फोन, क्रेडिट कार्ड, फर्जी दस्तावेज और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामग्री बरामद की है. इसके साथ ही कुछ ऑडियो क्लिप भी मिली हैं, जिनमें आरोपी फर्जी इंटरव्यू प्रक्रिया पूरी करते हुए सुने जा सकते हैं. इन साक्ष्यों के आधार पर पुलिस का कहना है कि यह गिरोह पूरी तरह संगठित तरीके से काम कर रहा था और ठगी को एक पेशे के रूप में अंजाम दे रहा था.

