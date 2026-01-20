scorecardresearch
 
घना कोहरा बना जानलेवा! बागपत में एक के बाद एक भिड़े 14 वाहन... मच गई चीख-पुकार

बागपत में कोहरे के कारण मंगलवार सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया. जहां एक के बाद एक 14 वाहन आपस में टकरा गए. जिससे हाईवे पर चीख-पुकार मच गई. वहीं कई वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त भी हो गए.

बागपत में कोहरे के चलते बड़ा हादसा. (Photo: Screengrab)
उत्तर भारत में कोहरे का कहर लगातार जारी है. जिसके चलते आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं. अब उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में कोहरे के कारण दिल्ली–देहरादून कॉरिडोर एक्सप्रेस-वे पर बड़ा हादसा हो गया. यहां एक के बाद एक 14 गाड़ियां लो विजिबिलिटी के चलते टकरा गईं. जिससे गाड़ियों में सवार लोगों में दहशत फैल गई और हाईवे पर जाम लग गया.

इस हादसे का एक वीडियो भी सामने आया है. बताया जाता है कि हादसा मंगलवार सुबह हुआ. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक के बाद एक 14 वाहन आपस में भिड़े हैं. वहीं हादसे के चलते एक कार के परखच्चे भी उड़ गए हैं. हादसा मवीकलां गांव के पास हुआ. सूचना लगते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और गाड़ियों में अंदर फंसे लोगों को बाहर निकला. गनीमत यह रही है कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई.

यह भी पढ़ें: कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, आपस में टकराए पांच वाहन, जिंदा जले दो लोग

हादसे के बाद हाईवे पर लगा जाम

पुलिस ने बताया कि बागपत में कोहरे के कारण दिल्ली–देहरादून कॉरिडोर एक्सप्रेस-वे पर मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया. यहां 14 गाड़ियां कम दृश्यता के चलते आपस में भिड़ गईं. हादसे के बाद अफरा-तफरी मच गई. साथ ही हाईवे पर जाम भी लग गया. जिसके बाद क्रेन की मदद से वाहनों को सड़क से किनारे कराया जा रहा है. 

आपको बता दें कि इससे पहले रविवार को यूपी के अमरोहा में नेशनल हाईवे-9 पर कोहरे के चलते भीषण सड़क हादसा हो गया था. जिसमें 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे. यह हादसा कोतवाली गजरौला इलाके के शहबाजपुर डोर नेशनल हाईवे-9 पर हुआ, जिसमें करीब 12 वाहन आपस में टकरा गए.

हादसे के बाद हाईवे पर चीख-पुकार मच गई. जिसके बाद घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. वहीं क्रेन की मदद से हादसे के शिकार वाहनों को हटाया गया और आवागमन शुरू कराया गया.

