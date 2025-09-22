scorecardresearch
 

Feedback

हाईकोर्ट से कई दिन पहले मिल गई थी बेल, जानें फिर भी जेल से क्यों रिहा नहीं हो पाए आजम खान

इलाहाबाद हाईकोर्ट से आजम खान को क्वालिटी बार मामले में जमानत मिलने के बावजूद उनकी रिहाई में कई दिन की देरी हुई, जिसका कारण बढ़ाई गई धाराओं के तहत वारंट जारी न हो पाना था. रामपुर पुलिस द्वारा दर्ज धाराओं को 20 सितंबर को कोर्ट ने खारिज कर दिया. अब कोर्ट की साफ़ स्थिति के बाद उन्हें जल्द रिहा किया जाएगा.

Advertisement
X
इलाहाबाद हाई कोर्ट से आजम खान को क्वालिटी बार मामले में बरी (File Photo: PTI)
इलाहाबाद हाई कोर्ट से आजम खान को क्वालिटी बार मामले में बरी (File Photo: PTI)

इलाहाबाद हाईकोर्ट से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को क्वालिटी बार मामले में जमानत मिलने के बावजूद उनकी रिहाई में कई दिन की देरी क्यों हुई, यह सवाल कई लोगों के जहन में उठा है. मामला रामपुर पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर नंबर 126/2020 से जुड़ा है, जिसमें आजम खान पर पांच साल पुराने शत्रु सम्पत्ति विवाद के तहत अतिरिक्त धारा 467, 471 और 201 के आरोप लगाए गए थे.

जमानत मिलने के बाद भी जेल प्रशासन द्वारा आजम खान को रिहा करने में देरी का मुख्य कारण यही था कि इन बढ़ाई गई धाराओं के तहत उनका वारंट जारी नहीं हो पाया था. 20 सितंबर को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इन धाराओं को स्वीकार नहीं किया, जिससे पुलिस की ओर से जारी किए गए नए वारंट को वैधता नहीं मिल पाई। इस वजह से जेल प्रशासन को आजम खान की रिहाई का आदेश मिलने के बाद भी उन्हें तुरंत रिहा नहीं किया जा सका.

रामपुर पुलिस ने आजम खान पर दर्ज मामलों में बढ़ी धाराओं के कारण जेल से रिहाई में व्यवधान उत्पन्न किया था. हालांकि 20 सितंबर की सुनवाई में अदालत ने बढ़ाई गई धाराओं को खारिज कर दिया, जिससे अब दोषी को रिहाई का मार्ग साफ हो गया है.

सम्बंधित ख़बरें

आजमा खान सुबह लगभग 7 बजे रिहा हो सकते हैं. (File Photo: ITG)
आजम खान 2 साल बाद कल सीतापुर जेल से होंगे रिहा, सुरक्षा के कड़े इंतजाम 
Azam Khan
HC से जमानत लेकिन MP-MLA कोर्ट ने किया तलब... आजम के लिए कभी खुशी-कभी गम 
Azam Khan
Allahbad HC से आज़म खान को राहत, बार केस में मिली जमानत 
सपा नेता आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत (फाइल फोटो).
आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत, जमानत की याचिका मंजूर 
Supreme Court stays hearing on fake PAN and Passport case related to Azam Khan and Abdullah Azam
आजम खान और बेटे अब्दुल्ला को SC से बड़ी राहत, फर्जी PAN-पासपोर्ट मामले में सुनवाई पर रोक 
Advertisement

यह भी पढ़ें: आजम खान 2 साल बाद कल सीतापुर जेल से होंगे रिहा, जेल प्रशासन ने किए सुरक्षा के कड़े इंतजाम

इस विवाद के बाद आजम खान का रिहाई आदेश सीतापुर जेल तक पहुंच गया है, और जेल खुलते ही उन्हें रिहा कर दिया जाएगा. इससे यह स्पष्ट होता है कि न्यायिक प्रक्रिया और पुलिस के कदम के बीच तालमेल न होने के कारण कई दिनों की देरी हुई. अब जब कोर्ट ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है, तो उम्मीद जताई जा रही है कि मंगलवार सुबह वह जेल से बाहर आ जाएंगे.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aaj Tak (@aajtak)

या है पूरा मामला?

उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से जुड़ा आजम खान का 'क्वालिटी बार' मामला काफी विवादास्पद रहा है. इस मामले में आरोप है कि आजम खान ने 2013 में मंत्री रहते हुए रामपुर के सिविल लाइंस क्षेत्र में स्थित क्वालिटी बार की जमीन को अवैध तरीके से अपनी पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम के नाम करवा कर इस पर कब्जा कर लिया.

2019 में क्वालिटी बार के मालिक गगन अरोड़ा ने शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद एफआईआर दर्ज की गई. एफआईआर में आजम खान के परिवार के कई सदस्य आरोपी बनाये गए. 2024 में आजम खान को इस मामले का मुख्य आरोपी घोषित किया गया. आरोप है कि उन्होंने अपने पद और राजनीतिक प्रभाव का दुरुपयोग कर जमीन पर कब्जा किया, जो कानूनी और नैतिक दृष्टिकोण से विवादास्पद है. इस केस में आजम खान के साथ उनकी पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम भी आरोपी हैं.

Advertisement

मई 2025 में रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम खान की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, लेकिन बाद में सितंबर 2025 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी. हाईकोर्ट ने यह जमानत तब प्रदान की जब अभियोजन पक्ष पुख्ता सबूत पेश करने में विफल रहा और केस में हुई देरी को भी ध्यान में रखा गया. फिलहाल वह उत्तर प्रदेश के सीतापुर जेल में बंद हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement