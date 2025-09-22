आजम खान 2 साल बाद कल सीतापुर जेल से होंगे रिहा, जेल प्रशासन ने किए सुरक्षा के कड़े इंतजाम

उत्तर प्रदेश के सीतापुर जेल में 23 महीने से बंद वरिष्ठ सपा नेता आजम खान की रिहाई की प्रक्रिया कल सुबह शुरू होगी. जेल प्रशासन ने रिहाई को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. सूत्रों के अनुसार, आजम खान की रिहाई मंगलवार सुबह लगभग 7 बजे होने की उम्मीद है.

रिहाई के बाद आजम खान सीधे रामपुर के लिए रवाना होंगे, जहां उनका स्वागत पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों द्वारा किया जाएगा. जेल प्रशासन ने सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए हैं ताकि रिहाई शांतिपूर्ण तरीके से पूरी हो सके. इस बीच राजनीतिक गलियारों में आजम खान की रिहाई को लेकर चर्चा तेज हो गई है.

इस विषय पर आजम खान पक्ष के वकील जुबेर अहमद खान ने बताया, 'मोहम्मद आजम खान के कोर्ट से लगभग 55 और बाकी परवाने दूसरी कोर्ट से गए हैं. टोटल के बारे में मैं नहीं बता सकता. कुछ परवाने वहां पहुंच गए हैं.

कई मामलों में जेल में हैं बंद

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर से सांसद आजम खान सीतापुर जेल में विभिन्न मामलों में बंद हैं. उनके खिलाफ भूमि कब्जा, सरकारी संपत्ति की हानि, और अन्य आरोप शामिल हैं. इन मामलों में से कुछ में उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिली थी, लेकिन अन्य मामलों में कानूनी प्रक्रिया जारी है.

हाल ही में, सीतापुर जेल में उनके स्वास्थ्य को लेकर उनकी पत्नी तंजीन फातिमा ने चिंता व्यक्त की थी. उन्होंने अपने पति के लिए पसंदीदा दशहरी आम लेकर मुलाकात की थी.

इससे पहले, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी उनसे मुलाकात करने जेल पहुंचे थे और उनके लिए दवाइयां और खाने-पीने का सामान लेकर गए थे. उनकी मुलाकात के दौरान ज्यादातर पारिवारिक और कानूनी मुद्दों पर चर्चा हुई थी.

