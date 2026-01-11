scorecardresearch
 
औरैया में नहर किनारे संदिग्ध हालात में युवक का शव बरामद, इलाके में मचा हड़कंप

औरैया जिले के बेला थाना क्षेत्र में नहर किनारे एक युवक का शव संदिग्ध हालात में मिलने से सनसनी फैल गई. मृतक की पहचान शैलेंद्र के रूप में हुई है. युवक शनिवार शाम घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा. पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर जांच की है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

शनिवार शाम घर से निकला था युवक (Photo: Screengrab)
शनिवार शाम घर से निकला था युवक (Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के औरैया में रविवार को उस वक्त सनसनी फैल गई, जब नहर के किनारे बूझपुर गांव मोड़ के पास एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला. शव मिलने की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए. सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल को घेरकर जांच शुरू कर दी है.

शनिवार शाम घर से निकला था युवक

जानकारी के मुताबिक, मृतक की पहचान शैलेंद्र के रूप में हुई है. पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है. शुरुआती जांच में मामला संदिग्ध माना जा रहा है और पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है.

घटनास्थल से युवक के पास कपड़ों से भरा एक थैला भी मिला है, जिससे कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं. पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया, जिसने साक्ष्य एकत्र किए. साथ ही घटनास्थल पर पुलिस की कई टीमें तैनात रहीं.

सूचना मिलने पर बेला थाना प्रभारी गंगा दास गौतम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. इसके बाद क्षेत्राधिकारी बिधूना पी. पुनीत मिश्रा, बिधूना और सहार थानों के प्रभारी भी घटनास्थल पर पहुंचे. मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी औरैया अभिषेक भारती ने भी मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए.

पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

परिजनों के अनुसार, मृतक शैलेंद्र के माता-पिता का पहले ही निधन हो चुका था और वह परिवार का इकलौता बेटा था. उसके परिवार में पत्नी अर्चना और पांच साल का बेटा सौरभ है. बताया जा रहा है कि शैलेंद्र आगरा में कुल्फी बेचने का काम करता था और जीविका के लिए मेहनत करता था.

परिजनों ने बताया कि शनिवार शाम करीब चार बजे शैलेंद्र कानपुर जाने के लिए घर से निकला था, लेकिन इसके बाद वह वापस नहीं लौटा. अगले दिन नहर किनारे उसका शव मिलने से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. पत्नी अर्चना का रो-रोकर बुरा हाल है और घटनास्थल पर पहुंचे रिश्तेदारों में भी शोक का माहौल है.

इस मामले में एसपी अभिषेक भारती ने बताया कि 11 जनवरी को बेला थाना क्षेत्र में शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी. मौके पर जाकर निरीक्षण किया गया है और फील्ड यूनिट द्वारा साक्ष्य संकलन किया गया है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मृत्यु का वास्तविक कारण रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा.
 

