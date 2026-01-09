scorecardresearch
 
मुरादाबाद के हिंदू कॉलेज में छात्र को जिंदा जलाने का प्रयास! शरीर से लपटें उठती देख मच गई चीख-पुकार

मुरादाबाद के प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज में सनसनीखेज वारदात सामने आई है. बीकॉम के एक छात्र पर परीक्षा देकर निकलते समय दो छात्रों ने ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी. कॉलेज परिसर में हुई इस घटना से हड़कंप मच गया है और पुलिस जांच में जुटी है.

अस्पताल में भर्ती घायल छात्र फरहान (Photo- ITG)
यूपी के मुरादाबाद में स्थित प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब परीक्षा देकर निकल रहे एक छात्र पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगाने का प्रयास किया गया. यह सनसनीखेज घटना कॉलेज परिसर के अंदर ही हुई. सूचना मिलते ही सदर कोतवाली क्षेत्र पुलिस मौके पर पहुंची और जांच-पड़ताल में जुट गई. 

जानकारी के अनुसार, बीकॉम थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा देने के बाद छात्र कॉलेज से बाहर निकल रहा था. तभी पहले से घात लगाए बैठे बीए थर्ड सेमेस्टर के दो छात्रों ने उस पर ज्वलनशील पदार्थ छिड़क दिया और आग लगा दी. जैसे ही लपटें उठी कॉलेज में हड़कंप मच गया. 

घटना के बाद कॉलेज में मौजूद छात्रों और कॉलेज प्रशासन ने तुरंत आग बुझाई और गंभीर रूप से झुलसे छात्र को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया. फ़ौरन पुलिस को खबर दी गई. पीड़ित की हालत गंभीर बताई जा रही है.
 
पीड़ित की पहचान फरहाद के रूप में हुई है. वहीं, घटना को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी छात्र मौके से फरार हो गए. बताया जा रहा है कि आरोपियों के नाम- अनुराग और आयुष है. सूचना मिलते ही सीओ कोतवाली पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी.

पीड़ित का कहना है कि पहले से मेरा कोई विवाद नहीं है. मैं डेढ़ साल से इस कॉलेज में हूं. वहीं, पीड़ित के भाई अफरीदी ने बताया मेरे भाई फरहाद अली के साथ यह घटना घटी है. हमारा बीकॉम का एग्जाम था. एग्जाम देने के बाद हम सब नीचे आ गए थे क्योंकि हमारा पहले एग्जाम हो गया था. तभी फरहाद पर  किसी ने तेल डाला और लाइटर से आग लगा दी, उसकी कंडीशन इस लायक नहीं है कि वह कुछ अभी बता पाए. 

पीड़ित के एक दोस्त दीपक ने बताया हम लोग मैच खेलते हैं. फरहाद का एग्जाम था तो हम उसको लेने आए थे. मेरे पीछे चल रहा था. चलते-चलते एकदम से यह चिल्लाने लगा- आग, आग... फिर हमने पानी डाला और कपड़े हटाए.  फिर हॉस्पिटल लेकर गए.  

---- समाप्त ----
