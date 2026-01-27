नोएडा: पत्नी से हुआ झगड़ा, 16वीं मंजिल से कूदा पति, पैरामाउंट इमोशंस सोसायटी की घटना

ग्रेटर नोएडा वेस्ट से एक दुखद मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने 16वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली. यह घटना ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित पैरामाउंट इमोशंस सोसायटी की बताई जा रही है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, मृतक युवक का अपनी पत्नी के साथ अक्सर घरेलू झगड़ा होता रहता था. बताया जा रहा है कि इसी पारिवारिक तनाव के चलते युवक ने यह खौफनाक कदम उठाया.

कई दिनों से था बेरोजगार

परिजनों और स्थानीय लोगों के मुताबिक, युवक पिछले कई दिनों से बेरोजगार था, जिस वजह से वह मानसिक तनाव में चल रहा था. नौकरी न होने के कारण उसकी परेशानी और बढ़ गई थी.

पटना का रहने वाला था मृतक

मृतक की पहचान शत्रुघ्न सिन्हा के रूप में हुई है. वह मूल रूप से बिहार की राजधानी पटना का रहने वाला था और ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रह रहा था.

पुलिस ने शुरू की जांच

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और आत्महत्या के पीछे के कारणों को खंगाल रही है.

