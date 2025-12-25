scorecardresearch
 
'दानिश भाई अब तो पहचान लोगे' कहते हुए निकाली पिस्टल और AMU टीचर को गोलियों से भून डाला, लाइब्रेरी कैंटीन के पास खूनी खेल

AMU Murder Case: कंप्यूटर टीचर दानिश राव पर लाइब्रेरी कैंटीन में चाय पीते समय दो नकाबपोशों ने "अब तो पहचान लोगे" कहकर ताबड़तोड़ फायरिंग की. सिर में दो गोलियां लगने से दानिश की मौत हो गई. हमलावर स्कूटी से फरार हो गए, जिनकी तलाश में पुलिस टीमें रंजिश और अन्य पहलुओं की जांच कर रही हैं.

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस में टीचर दानिश राव की हत्या (Photo- ITG)
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) में बुधवार रात हुए कंप्यूटर टीचर दानिश राव हत्याकांड के मामले में नई जानकारी सामने आई है. बताया जा रहा है कि दानिश राव अपने दो दोस्तों के साथ लाइब्रेरी कैंटीन में चाय पीने गए थे. उसी दौरान स्कूटी पर सवार होकर दो नकाबपोश वहां आ गए. हमलावरों ने "दानिश भाई अब तो पहचान लोगे" कहते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. 

इस हमले में टीचर राव के सिर में दो गोलियां लग गईं. गोली लगने की वजह से टीचर दानिश राव मौके पर ही जमीन पर गिर गए. वो खून से लथपथ हो गए थे. लोग उन्हें अस्पताल ले गए लेकिन डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया. वहीं, वारदात को अंजाम देकर हमलावर फरार हो गए, जिनका 12 घंटे बाद भी सुराग नहीं लगा है. 

इस पूरे मामले में एएसपी मयंक पाठक ने बताया कि पुलिस की कई टीमें केस को सॉल्व करने में लगी हैं. लगातार सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं. हर पहलू से जांच-पड़ताल की जा रही है. मृतक के परिवार से रंजिश के एंगल को लेकर भी जानकारी जुटाई जा रही है. जल्दी ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे.

AMU कैंपस में खूनी खेल, टीचर की गोलियों से भूनकर हत्या 

आपको बता दें कि AMU कैंपस बीती रात गोलियों की गूंज से थर्रा उठा था. यहां एबीके यूनियन हाई स्कूल के टीचर दानिश राव की अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या कर दी. वारदात लाइब्रेरी कैंटीन के पास हुई, जिससे पूरे कैंपस में दहशत फैल गई.

पुलिस अभी तक किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है. एएसपी ने बताया कि पुलिस की कई टीमें गठित की गई हैं और कैंपस के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. कुछ संदिग्धों की पहचान हुई है, जिनकी तलाश में पुलिस दबिश दे रही है.

टीचर दानिश राव सुपुर्दे-खाक 

एबीके यूनियन हाई स्कूल के कंप्यूटर टीचर दानिश राव की हत्या के बाद आज उन्हें भारी भीड़ और पुलिस सुरक्षा के बीच एएमयू कैंपस स्थित कब्रिस्तान में सुपुर्दे-खाक किया गया. इस दौरान टीचर्स और छात्रों ने यूनिवर्सिटी की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए.

यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्रों और शिक्षकों ने कैंपस में सुरक्षा की भारी चूक बताते हुए मांग की है कि पूरे परिसर को सीसीटीवी कैमरों से लैस किया जाए और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम हों. गमगीन माहौल के बीच प्रदर्शनकारियों ने साफ किया कि कैंपस के अंदर सरेआम हुई यह वारदात प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है.

