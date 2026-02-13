बंद घर में मिले पति पत्नी के शव, संदिग्ध हालात में मौत, मायके की शादी में आया था कपल

उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ के थाना अकराबाद क्षेत्र के ग्राम धौरी में पति-पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु की सूचना मिलने से हड़कंप मच गया. घटना की जानकारी मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) अलीगढ़ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले में जांच कर रही है.

धौरी की रहने वाली शिवानी की शादी दिल्ली के रहने वाले सुनील के साथ 4 वर्ष पूर्व हुई थी. पिछले लगभग चार माह से शिवानी ससुराल में अनबन के चलते अपने मायके आकर रह रही थी. परिवार में अलीगढ़ में कोई शादी थी इसको लेकर उसका पति सुनील भी दिल्ली से अलीगढ़ आया था. बताया जा रहा है कि शादी में सुनील को किसी की कोई बात बुरी लगी और वह चाभी लेकर अपने ससुराल धौरी चला गया. पीछे-पीछे शिवानी भी धौरी पहुंच गई. घर में दोनों अकेले थे बाकी सभी लोग अलीगढ़ में थे.

कल सुबह जब शिवानी के पिता मनीष गांव धौरी पहुंचे तब उन्होंने बेटी और दामाद को आवाज दी. लेकिन कोई रिस्पांस ना मिलने पर उन्होंने जाकर अंदर देखा तो दोनों की लाश कमरे में पड़ी हुई थी. उन्होंने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले में छानबीन शुरू कर दी. मौके पर एसएसपी अलीगढ़ नीरज जादौन भी पहुंच गए.

एसएसपी ने मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. फील्ड यूनिट टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र किए, जबकि दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया गया है. इस दौरान एसएसपी ने मृतक दंपत्ति के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया. पुलिस ने मामले में परिजनों और स्थानीय लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है. अधिकारियों ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल मौत के कारणों को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है और पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी हुई है.



