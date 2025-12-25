scorecardresearch
 
AMU कैंपस में टीचर की गोली मारकर हत्या, यूनिवर्सिटी में मचा हड़कंप

अलीगढ़ में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) कैंपस सोमवार को गोलियों की आवाज से दहल उठा. यूनिवर्सिटी के ABK यूनियन हाई स्कूल में कार्यरत शिक्षक दानिश राव को अज्ञात हमलावरों ने सिर में गोली मार दी. गंभीर हालत में उन्हें जेएन मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. घटना से पूरे कैंपस में हड़कंप मच गया.

AMU कैंपस में टीचर की गोली मारकर हत्या, यूनिवर्सिटी में मचा हड़कंप (Photo: itg)
AMU कैंपस में टीचर की गोली मारकर हत्या, यूनिवर्सिटी में मचा हड़कंप (Photo: itg)

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) कैंपस में सोमवार को उस समय सनसनी फैल गई, जब यूनिवर्सिटी के ही ABK यूनियन हाई स्कूल में कार्यरत शिक्षक दानिश राव की गोली मारकर हत्या कर दी गई. यह वारदात सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत AMU कैंपस में लाइब्रेरी कैंटीन के पास हुई, जहां दानिश राव अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठे हुए थे.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, अचानक स्कूटी सवार अज्ञात हमलावर मौके पर पहुंचे और बिना किसी बहस के दानिश राव पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. गोली उनके सिर में लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए. गोली चलने की आवाज सुनते ही आसपास मौजूद छात्रों और कर्मचारियों में अफरा-तफरी मच गई.

घटना की सूचना मिलते ही यूनिवर्सिटी प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची. गंभीर अवस्था में दानिश राव को तत्काल जेएन मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनका इलाज शुरू किया. हालांकि, सिर में गोली लगने के कारण उनकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई थी और इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया.

दानिश राव की मौत की खबर फैलते ही AMU कैंपस में शोक और आक्रोश का माहौल बन गया. बड़ी संख्या में शिक्षक, छात्र और यूनिवर्सिटी स्टाफ मेडिकल कॉलेज और घटनास्थल पर एकत्र हो गए.  
 

