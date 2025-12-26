scorecardresearch
 
जमीन पर गिराया, मारी छह गोलियां... AMU में टीचर दानिश राव की हत्या का Video

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस के भीतर बुधवार को अज्ञात हमलावरों ने यूनिवर्सिटी के ABK यूनियन हाई स्कूल के टीचर दानिश राव की हत्या कर दी थी. यह घटना लाइब्रेरी कैंटीन के पास हुई, जिससे पूरे कैंपस में दहशत फैल गई थी.

दानिश राव की हत्या का सीसीटीवी फुटेज वायरल (Photo: Screengrab)
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) के ABK यूनियन हाई स्कूल में टीचर दानिश राव की हत्या का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में हमलवार नजर आ रहे हैं. 

इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि हमलावर कई राउंड फायरिंग करते हैं. फिलहाल अभी तक अलीगढ़ पुलिस आरोपियों को अरेस्ट नहीं कर पाई हैं. 

यह घटना एएमयू की लाइब्रेरी कैंटीन के पास हुई थी. दानिश राव अपने दोस्तों के साथ लाइब्रेरी कैंटीन में चाय पीने गए थे. उसी दौरान दो नकाबपोश वहां आएं और फायरिंग शुरू कर दी. इस दौरान छह राउंड गोलियां चलाई गईं. इस दौरान हमलावरों ने दानिश राव से कहा कि दानिश भाई अब तो पहचान लोगे... इसके बाद हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. 

गोली लगने के बाद दानिश राव को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पुलिस अभी तक किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है. इस मामले में पुलिस ने कई टीमें गठित की हैं.

इसके बाद एबीके यूनियन हाई स्कूल के कंप्यूटर टीचर दानिश राव की हत्या के बाद उन्हें पुलिस सुरक्षा के बीच AMU कैंपस स्थित कब्रिस्तान में सुपुर्दे-खाक किया गया. इस दौरान यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्रों और शिक्षकों ने कैंपस में सुरक्षा की स्थिति पर सवाल उठाते हुए मांग की कि पूरे कैंपस को सीसीटीवी कैमरों से लैस किया जाए और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम हों. 

