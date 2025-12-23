scorecardresearch
 
कुत्ते के काटने के 14 घंटे बाद झपट्टे मारने लगा युवक, चारपाई में बांधकर अस्पताल ले गए परिजन

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जहां एक लड़के को एक कुत्ते ने काट लिया. कुत्ते के काटने के बाद युवक ने तुरंत इलाज नहीं कराया. ऐसे में अगले दिन उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई.

अलीगढ़ में कुत्ते के काटने से बिगड़ी युवक की तबीयत. (Photo: Representational )
उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में 23 साल के युवक रामकुमार उर्फ रामू को आवारा कुत्ते ने काट लिया. जिसके बाद उसने शुरू में घाव हल्का लगने पर सिर्फ साबुन‑पानी से धोकर छोड़ दिया और सही मेडिकल इलाज नहीं कराया. लेकिन कुत्ते के काटने के 14 घंटे बाद उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई.

तबीयत खराब होने के बाद वह चीखना‑चिल्लाना, परिवार पर झपटना जैसी हरकतें शुरू कर दी. साथ ही वह खुद को एवं अन्य लोगों को काटने के लिए दौड़ने लगा. इस पर परिजन उसे चारपाई में बांधकर खेर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए. जहां से डॉक्टर रोहित भाटी ने उसको दिल्ली हायर सेंटर रेफर कर दिया है.

उटवारा गांव का रहने वाला है रामकुमार

रामकुमार उर्फ रामू उम्र उटवारा गांव का निवासी है. 20 दिसंबर की शाम गली के एक कुत्ते ने उसे काट लिया था. दूसरे दिन रामू ने सुबह घर में नहा धोकर खाना भी खाया. लेकिन दोपहर करीब 12:30 बजे से वह अजीब सी हरकत करने लगा. एक रिपोर्ट के अनुसार अलीगढ़ में सिर्फ 7 महीनों (जनवरी से जुलाई) में लगभग 72,000 लोगों को कुत्तों ने काटा, जिनमें बुजुर्ग और बच्चे ज्यादा हैं.

नगर निगम के आंकड़ों के मुताबिक शहर में लगभग 60,000 आवारा कुत्ते हैं. जिनसे रेबीज़ का खतरा बहुत बढ़ जाता है. इसी के लिए एंटी‑रेबीज़ क्लीनिक और बधियाकरण‑टीकाकरण केंद्र चलाए जा रहे हैं.

