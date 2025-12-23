कुत्ते के काटने के 14 घंटे बाद झपट्टे मारने लगा युवक, चारपाई में बांधकर अस्पताल ले गए परिजन

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में 23 साल के युवक रामकुमार उर्फ रामू को आवारा कुत्ते ने काट लिया. जिसके बाद उसने शुरू में घाव हल्का लगने पर सिर्फ साबुन‑पानी से धोकर छोड़ दिया और सही मेडिकल इलाज नहीं कराया. लेकिन कुत्ते के काटने के 14 घंटे बाद उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई.

और पढ़ें

तबीयत खराब होने के बाद वह चीखना‑चिल्लाना, परिवार पर झपटना जैसी हरकतें शुरू कर दी. साथ ही वह खुद को एवं अन्य लोगों को काटने के लिए दौड़ने लगा. इस पर परिजन उसे चारपाई में बांधकर खेर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए. जहां से डॉक्टर रोहित भाटी ने उसको दिल्ली हायर सेंटर रेफर कर दिया है.

यह भी पढ़ें: UP: बिजनौर में 4 साल के बच्चे को आवारा कुत्ते ने काटा, चेहरे पर आए 52 टांके, घटना CCTV में कैद

उटवारा गांव का रहने वाला है रामकुमार

रामकुमार उर्फ रामू उम्र उटवारा गांव का निवासी है. 20 दिसंबर की शाम गली के एक कुत्ते ने उसे काट लिया था. दूसरे दिन रामू ने सुबह घर में नहा धोकर खाना भी खाया. लेकिन दोपहर करीब 12:30 बजे से वह अजीब सी हरकत करने लगा. एक रिपोर्ट के अनुसार अलीगढ़ में सिर्फ 7 महीनों (जनवरी से जुलाई) में लगभग 72,000 लोगों को कुत्तों ने काटा, जिनमें बुजुर्ग और बच्चे ज्यादा हैं.

Advertisement

यह भी पढ़ें: UP: 3 साल के मासूम को अवारा कुत्ते ने काटा, घटना CCTV में कैद

नगर निगम के आंकड़ों के मुताबिक शहर में लगभग 60,000 आवारा कुत्ते हैं. जिनसे रेबीज़ का खतरा बहुत बढ़ जाता है. इसी के लिए एंटी‑रेबीज़ क्लीनिक और बधियाकरण‑टीकाकरण केंद्र चलाए जा रहे हैं.

---- समाप्त ----