'हम दो, हमारे दो दर्जन...', ओवैसी की पार्टी के नेता ने दिया नया नारा, बोले- मेरे भाई के 16 बच्चे

मुरादाबाद में आयोजित एक जनसभा के दौरान AIMIM के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने जनसंख्या बढ़ाने को लेकर विवादित बयान दिया है. उन्होंने मंच से हम दो, हमारे दो दर्जन का नारा देते हुए मुसलमानों से अधिक बच्चे पैदा करने की अपील की. इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है.

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने कहा कि उनकी पार्टी का नया नारा हम दो, हमारे दो दर्जन है. उन्होंने दावा किया कि उनके आठ बच्चे हैं जबकि उनके बड़े भाई के 16 बच्चे हैं. उन्होंने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि मुसलमानों को ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए.

शौकत अली ने दिया हम दो हमारे दो दर्जन का नारा

शौकत अली ने कहा कि जब अल्लाह दे रहा है तो उसे लेना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि देश में कुछ लोग मुस्लिम आबादी बढ़ने से परेशान हैं, लेकिन आबादी बढ़ेगी तो देश मजबूत होगा.

जनसभा के दौरान शौकत अली ने समाजवादी पार्टी पर भी तीखा हमला बोला. उन्होंने पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांठ विधायक कमाल अख्तर का नाम लेते हुए आरोप लगाया कि मुरादाबाद में शराब बेचने का काम वही करते हैं. उन्होंने कहा कि गजल बार किसका था यह सभी जानते हैं.

मंच से मुसलमानों से ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील

शौकत अली ने आरोप लगाया कि सपा नेता खुद शराब का कारोबार करते हैं और फिर AIMIM पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाते हैं. अपने संबोधन में उन्होंने मॉब लिंचिंग और मुस्लिम समुदाय की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाए. साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदू संगठनों की महिलाएं भी अब मुस्लिमों के साथ बदतमीजी करने लगी हैं.

उन्होंने दावा किया कि मुरादाबाद में कई सौ मदरसों का विस्तार किया गया है, लेकिन फिर भी मदरसों को आतंकवाद का अड्डा बताया जाता है. शौकत अली ने आरोप लगाया कि मुस्लिम बच्चियों के सार्वजनिक रूप से नकाब खींचे जाते हैं और गोश्त के नाम पर मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं.

मॉब लिंचिंग और मुस्लिम सुरक्षा को लेकर उठाए सवार

इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि मुस्लिम समुदाय के लोग ट्रेन और बस में सफर के दौरान भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते. शौकत अली के इन बयानों के बाद राजनीतिक माहौल गरमा गया है और उनके बयान को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं.

