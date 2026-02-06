कंबल में लिपटी लाश, गले पर गहरे निशान... हत्या कर यमुना एक्सप्रेसवे पर फेंका युवती का शव

उत्तर प्रदेश के आगरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार दोपहर उस वक्त सनसनी फैल गई, जब सड़क किनारे कंबल में लिपटा एक युवती का शव मिलने की सूचना पुलिस को मिली. दोपहर करीब तीन बजे एक्सप्रेसवे पुलिस निगरानी टीम को जानकारी मिली, जिसके बाद तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया गया. सूचना मिलते ही खंदौली थाना पुलिस और संबंधित अधिकारी मौके पर पहुंचे.

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कंबल की परतें खुलवाईं. कंबल हटाने पर अंदर करीब 25 वर्षीय युवती का शव मिला, जिसे पूरी तरह कंबल में लपेटकर फेंका गया था. शव की हालत देखकर मौके पर मौजूद लोग भी सन्न रह गए. पुलिस ने तत्काल क्षेत्र को घेराबंदी कर सुरक्षित किया.

गला दबाकर हत्या की आशंका, शरीर पर चोट के निशान

प्रथम दृष्टया जांच में युवती के शरीर और गले पर चोट के गहरे निशान पाए गए हैं. इन निशानों को देखकर पुलिस गला दबाकर हत्या किए जाने की आशंका जता रही है. पुलिस का मानना है कि युवती की हत्या कहीं और की गई और बाद में शव को यमुना एक्सप्रेसवे पर लाकर फेंका गया, ताकि पहचान और सबूत मिटाए जा सकें.

मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को भी मौके पर बुलाया गया. टीमों ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए और आसपास के इलाके की गहन जांच की. साथ ही एक्सप्रेसवे और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है.

टैटू से पहचान की उम्मीद, पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव

एसीपी एत्मादपुर देवेश सिंह ने बताया कि युवती के हाथ पर ‘RS’ और ‘Sunny’ नाम का टैटू बना हुआ है, जो उसकी पहचान में अहम सुराग साबित हो सकता है. पुलिस इस टैटू के आधार पर युवती की शिनाख्त कराने का प्रयास कर रही है और आसपास के थानों में भी जानकारी साझा की गई है.

एसीपी ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरने की कार्रवाई पूरी कर ली गई है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है और अज्ञात युवती की पहचान कराने के प्रयास जारी हैं.

जल्द खुलासे का दावा, जांच जारी

पुलिस का कहना है कि मामले में सभी वैधानिक प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं. फील्ड यूनिट टीम द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्रवाई पूरी कर ली गई है. पुलिस को उम्मीद है कि जांच के आधार पर जल्द ही इस सनसनीखेज हत्या का खुलासा किया जाएगा और दोषियों को गिरफ्तार किया जाएगा.

