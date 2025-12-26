UP: पुलिस ने युवक को उल्टा लटकाकर तोड़ीं पैरों की हड्डियां, हाल देख सन्न रह गई मां

उत्तर प्रदेश के आगरा पुलिस कमिश्नरेट के थाना किरावली से थर्ड डिग्री टॉर्चर का गंभीर मामला सामने आया है. हत्या के एक मामले में पूछताछ के दौरान 35 वर्षीय राजू के साथ पुलिस द्वारा बर्बरता किए जाने का आरोप लगाया गया है. पीड़ित राजू, उसके पिता, मां और भाई ने कैमरे के सामने पूरी घटना बताई, जिसने पुलिस की कार्यप्रणाली और जवाबदेही पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

पीड़ित राजू का आरोप है कि थाने में उससे करीब एक घंटे तक बेरहमी से मारपीट की गई. दोनों पैरों को शाल से बांधकर ऊपर लटकाया गया और डंडों से पैरों पर वार किए गए. वह दर्द से तड़पता रहा, लेकिन किसी ने रहम नहीं किया. परिजनों का दावा है कि लगातार पिटाई के कारण राजू के दोनों पैरों की हड्डियां टूट गईं. हालत बिगड़ने पर पुलिस उसे निजी वाहन से किरावली अस्पताल ले गई. भर्ती के दौरान परिवार के सदस्यों को उससे मिलने नहीं दिया गया और पुलिसकर्मी हर वक्त निगरानी करते रहे.

थाने में पुलिस ने युवक को दी थर्ड डिग्री

परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने मामले को दबाने की कोशिश की. पिता ने बताया कि बेटे की हालत देखकर वे टूट गए थे. आरोप है कि पुलिस ने दस हजार रुपये देकर समझौते का दबाव बनाया और बच्चों को देने की बात कही गई. भाई ने यह भी दावा किया कि केंद्र सरकार में राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने थाना प्रभारी को मारपीट न करने के लिए फोन किया था, इसके बावजूद अत्याचार हुआ.

यह मामला थाना किरावली क्षेत्र में छह अगस्त को किसान वनवीर सिंह की संदिग्ध मौत से जुड़ा है. गले पर निशान मिलने के बाद पुलिस ने हत्या की आशंका जताई थी. इसी मामले में 20 दिसंबर को गांव निवासी राजू को पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया था.

मार-मारकर युवक को दोनों पैर तोड़े

मामला सामने आने के बाद डीसीपी वेस्ट अतुल शर्मा ने बताया कि थाना प्रभारी, एक उपनिरीक्षक और एक बीट आरक्षी समेत तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है. अछनेरा के एसीपी राम प्रवेश गुप्ता का तबादला कर दिया गया है. पूरे मामले की जांच डीआईजी रैंक के अपर पुलिस आयुक्त रामबदन सिंह की देखरेख में हो रही है.

तीन पुलिसकर्मी निलंबित

इधर, मानवाधिकार आयोग में भी शिकायत दर्ज कराई गई है. आगरा के मानवाधिकार कार्यकर्ता और अधिवक्ता नरेश पारस ने राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग में शिकायत दी है. आयोग ने केस नंबर 28245/24/1/2025 के तहत मामला दर्ज कर पुलिस से रिपोर्ट तलब की है. पीड़ित युवक पिछले छह दिनों से अस्पताल में भर्ती है और उपचार जारी है.

