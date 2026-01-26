scorecardresearch
 
आगरा का 'कातिल' बॉयफ्रेंड! प्रेमिका की गर्दन काटी, हाथ-पैर किए अलग, लाश बोरे में भरी और स्कूटी पर लादकर निकल पड़ा

आगरा के पार्वती विहार में प्रेम-प्रसंग के शक में प्रेमी ने प्रेमिका की गला रेतकर हत्या कर दी. आरोपी ने शव के टुकड़े कर बोरे में भरा और स्कूटी पर लादकर शहर में घुमाया. पुलिस ने 100 से ज्यादा CCTV कैमरों की मदद से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

आगरा में युवती की हत्या का आरोपी विनय गिरफ्तार (File Photo)
Uttar Pradesh News: आगरा के ट्रांस यमुना थाना क्षेत्र के पार्वती विहार से इंसानियत को झकझोर देने वाली वारदात सामने आई है. यहां एक युवक ने प्रेम प्रसंग के शक में अपनी गर्लफ्रेंड को ऑफिस बुलाकर पहले उसका गला रेत डाला, फिर सिर और पैर अलग कर शव को बोरे में भर दिया. हत्या के बाद आरोपी ने लाश को उसी लड़की की स्कूटी पर लादकर शहर की सड़कों पर घुमाया और ठिकाने लगाने की कोशिश की. पुलिस ने 100 से ज्यादा CCTV कैमरों की फुटेज खंगालकर इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा किया है.

घटना 23 जनवरी की है. युवती देर रात तक घर नहीं पहुंची तो परिजन परेशान हो गए. काफी तलाश के बाद भी जब कोई सुराग नहीं मिला तो परिजनों ने ट्रांस यमुना थाने में युवती की गुमशुदगी दर्ज कराई.

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने युवती की तलाश के लिए चार अलग-अलग टीमें गठित कीं. शहर के प्रमुख रास्तों, हाईवे और कॉलोनियों में लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की गई.

जांच के दौरान 24 जनवरी की रात करीब 1 बजे ट्रांस यमुना थाना क्षेत्र के पार्वती विहार इलाके में एक बोरा बरामद हुआ. बोरा खोलते ही पुलिस के होश उड़ गए. उसके अंदर युवती का शव था, उसका सिर कटा हुआ था. शव की हालत बेहद भयावह थी.

पुलिस टीमों ने हाईवे और शहर में लगे 100 से अधिक CCTV कैमरे खंगाले. फुटेज में एक युवक स्कूटी पर बोरे में शव ले जाते हुए साफ दिखाई दिया. स्कूटी नंबर के आधार पर पुलिस आरोपी तक पहुंच गई.

CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस ने घटना के महज 12 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी की पहचान विनय के रूप में हुई है. पुलिस पूछताछ में आरोपी विनय ने बताया कि वह और मृतका एक ही ऑफिस में काम करते थे और दोनों के बीच प्रेम संबंध थे. आरोपी को शक था कि युवती किसी और युवक के साथ भी घूमती थी.

इसी बात को लेकर दोनों के बीच कई बार विवाद हुआ. 23 जनवरी को विनय ने युवती को अपने ऑफिस बुलाया. वहां कहासुनी के बाद उसने चाकू से गला रेतकर उसकी हत्या कर दी. इसके बाद आरोपी ने सिर और पैर काटकर शव को बोरे में भर दिया.

हत्या के बाद आरोपी ने शव को युवती की ही स्कूटी पर लादा और करीब दो किलोमीटर दूर यमुना पुल तक ले गया. वहां उसने बोरे में बंद शव को पुल से नीचे फेंक दिया, जबकि कटा हुआ सिर झरना नाले में फेंक दिया.

हत्या के बाद आरोपी खुद को निर्दोष दिखाने के लिए युवती को तलाशने का नाटक करता रहा. वह परिजनों के साथ थाने जाकर गुमशुदगी दर्ज कराने भी गया, ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके.

इस संबंध में डीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने जानकारी दी है कि मृतका का सिर अभी बरामद नहीं हुआ है. सिर की तलाश की जा रही है. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. हत्या का खुलासा सीसीटीवी के जरिए हुआ है जिसमें 100 सीसीटीवी के रिकार्ड्स को खंगाला गया था. हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग है.

