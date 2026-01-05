scorecardresearch
 
दिनदहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या, कबड्डी में रंजिश के बाद वारदात को दिया अंजाम

पंजाब के लुधियाना में सोमवार को दिनदहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान 32 साल के गगनदीप सिंह के रूप में हुई है, जो एक कबड्डी खिलाड़ी की मदद करता था. परिजनों के मुताबिक पुरानी रंजिश के चलते हथियारबंद हमलावरों ने अनाज मंडी के पास उस पर गोलियां चलाईं. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

हत्या के बाद परिवार में मचा कोहराम (Photo: Screengrab)
पंजाब के लुधियाना में एक बार फिर दिनदहाड़े हुई गोलीबारी ने कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. जगराओं क्षेत्र में सोमवार को 32 साल के युवक गगनदीप सिंह की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई. यह वारदात गांव की अनाज मंडी के पास उस वक्त हुई, जब गगनदीप अपने काम से बाहर निकला हुआ था.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हथियारबंद हमलावरों ने गगनदीप पर अचानक गोलियां चला दीं. गोली लगते ही वह पास के खेत में गिर पड़ा. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. घायल अवस्था में गगनदीप को उसका भाई और गांव के लोग तुरंत जगराओं सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने इलाज के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया.

हथियारबंद हमलावरों ने बरसाईं गोलियां

परिजनों ने आरोप लगाया है कि गगनदीप की हत्या कबड्डी खिलाड़ी से जुड़ी पुरानी रंजिश के कारण की गई है. बताया जा रहा है कि गगनदीप एक कबड्डी खिलाड़ी की मदद करता था और इसी को लेकर पहले भी विवाद चल रहा था. मृतक की पत्नी ने अस्पताल में रोते-बिलखते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.

घटना की सूचना मिलते ही हठूर थाना प्रभारी कुलदीप सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया. पुलिस ने आसपास के इलाके को घेरकर जांच शुरू कर दी है. थाना प्रभारी ने बताया कि पीड़ित परिवार के बयान के आधार पर मामला दर्ज किया जा रहा है और हमलावरों की तलाश में छापेमारी की जा रही है.

कबड्डी से जुड़ी पुरानी रंजिश हत्या की वजह

इधर, सिविल अस्पताल में हल्का विधायक सर्वजीत कौर मनुके भी पहुंचीं. उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर भरोसा दिलाया कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी.

पुलिस का कहना है कि घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज समेत अन्य तकनीकी साक्ष्य खंगाले जा रहे हैं. दिनदहाड़े हुई इस हत्या से इलाके में दहशत का माहौल है और लोग सुरक्षा को लेकर चिंता जता रहे हैं.
 

