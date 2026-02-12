घर छोड़कर लव मैरिज और फिर मौत...पुलिस ने जलती चिता से निकलवाई सना की लाश

उत्तर प्रदेश में आगरा के किरावली क्षेत्र के गांव जाजऊ में एक 21 वर्षीय युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद हड़कंप मच गया. युवती सना, जो मुस्लिम समुदाय से थी, पिछले चार वर्षों से ज्यादा समय से अजीत सिंह नामक युवक के साथ रह रही थी. पुलिस के अनुसार दोनों ने घर से भागकर प्रेम विवाह किया था और तब से साथ रह रहे थे.

और पढ़ें

बुधवार दोपहर करीब तीन बजे सना की तबीयत बिगड़ने के बाद उसकी मौत हो गई. प्रारंभिक जानकारी में उसकी मौत का कारण टीबी बताया गया है. सना के पति अजीत सिंह, जो फाइनेंस का काम करता है, ग्रामीणों के साथ शव को गांव के श्मशान घाट ले गया और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू कर दी.

इसी दौरान युवती के मायके पक्ष को सूचना मिली कि सना का अंतिम संस्कार किया जा रहा है. परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही फतेहपुर सीकरी थाना पुलिस श्मशान घाट पहुंची. उस समय चिता जल रही थी. पुलिस टीम ने आग पर पानी डालकर उसे बुझाया और जलती चिता से शव को बाहर निकालकर कब्जे में लिया. बाद में शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. मौके से अजीत सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

Advertisement

सना के पिता निजाम का आरोप है कि अजीत सिंह उनके घर किस्त लेने के बहाने आता-जाता था और उसी दौरान उनकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया. उनका यह भी कहना है कि बाद में बेटी का धर्म परिवर्तन कराया गया और उसके साथ मारपीट व उत्पीड़न किया गया. उन्होंने बेटी की हत्या की आशंका जताई है.

---- समाप्त ----