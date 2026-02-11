मायावती के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी, सपा नेता के खिलाफ FIR दर्ज

बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को लेकर सोशल मीडिया पर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. इस मामले में BSP पदाधिकारियों की शिकायत के बाद कृष्णा नगर कोतवाली में श्रेया यादव के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. श्रेया खुद को समाजवादी पार्टी की एक्टिव मेंबर बताती हैं. फेसबुक पर उनके 50 हजार से ज्यादा फॉलोवर हैं. मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है. पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है कि फेसबुक पर लिखी गई टिप्पणी से उनकी भावनाएं आहत हुई हैं.

और पढ़ें

क्या हैं आरोप?

मिली जानकारी के मुताबिक, आलमबाग के गढ़ी कनौरा क्षेत्र के रहने वाले बसपा के कैंट विधानसभा अध्यक्ष ने थाने में लिखित शिकायत दी. उन्होंने बताया कि सोमवार शाम दामोदर नगर में कैंट विधानसभा प्रभारी देवेश कुमार गौतम के घर पार्टी की बैठक चल रही थी. उसी दौरान कुछ कार्यकर्ता फेसबुक देख रहे थे, तभी श्रेया यादव नाम की आईडी से किया गया एक कमेंट दिखाई दिया.

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि उस कमेंट में मायावती के लिए अभद्र और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था. इसे देखकर बैठक में मौजूद कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई. पदाधिकारियों के अनुसार, इस तरह की भाषा एक वरिष्ठ नेता का अपमान है और इससे पार्टी से जुड़े लोगों की भावनाएं भी आहत हुई हैं.

कैंट विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि बैठक में मौजूद सभी लोगों ने मिलकर कानूनी कार्रवाई कराने का फैसला लिया. इसके बाद फेसबुक कमेंट का हवाला देते हुए कृष्णा नगर थाने में तहरीर दी गई और संबंधित युवती के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई, ताकि सोशल मीडिया पर इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणियों पर रोक लग सके.

---- समाप्त ----